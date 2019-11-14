Ayşe'den skandal açıklamalar!

Afili Aşk 13 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, Kerem'i kendinden soğutmak için, onun sevmediği bir kılığa bürünüyor. Bu yolda da kendine idol olarak Hülya'yı seçiyor. Hülya'yla birlikte alışverişe çıkan Ayşe, önce Kerem'den limitsiz bir kredi kartı istiyor. Ayşe'nin bir anda değişen tavırları Kerem'i şaşkına çeviriyor. Hülya'ya bakarak onun gibi davranmaya başlayan Ayşe bir de gazetecilerle karşılaşınca olayların ardı arkası kesilmiyor. Ayşe, adeta Hülya'ya dönüşüyor. Kerem ise ondaki bu değişimi yavaş yavaş sorgulamaya başlıyor. Peki Ayşe bu değişimi ne kadar devam ettirecek? Kendi gibi davranmadığını Kerem anlayacak mı?



