Ayşe Erkmen'e Vogelmann Heykel Ödülü - Son Dakika

Ayşe Erkmen'e Vogelmann Heykel Ödülü

Ayşe Erkmen 2020 Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü'ne layık görüldü.

Ayşe Erkmen 2020 Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü'ne layık görüldü. İstanbul ve Berlin'de yaşayan sanatçıya ödülü 17 Temmuz'da verilecek.Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü jürisi bu yılki ödülün "sıra dışı sanat anlayışını temsil eden ve işlerine yansıtan" Ayşe Erkmen'e verildiğini duyurdu. Ernst Franz Vogelmann Vakfı ve sanatçının eserlerinin sergilendiği Heilbronn Müzesi tarafından Cuma günü yapılan ortak basın duyurusunda, 30 bin euro tutarındaki ödülün 17 Temmuz'da Erkmen'e sunulacağı belirtildi.

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Yapılan açıklamada, uluslararası düzeyde tanınan Ayşe Erkmen'in yer ve mekanla bağlantılı işlerinin "şaşırtmayı" başardığı belirtildi.

Vogelmann Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erkmen'in sürekliliği olan, sabit bir sanat ürününe her zaman şüpheyle yaklaştığına dikkat çekildi. Birçok işinin zamanla sınırlı olduğu belirtilerek, sergi sona erdiğinde Erkmen'in işlerinin de "ortadan kaybolduğu" belirtildi. Açıklamada, "Erkmen için önemli olan ya da varmak istediği sanatsal hedef, ortaya çıkan ürün ya da objeden ziyade, zihinlerde yer eden minimal dokunuşların oluştuğu bir durum" ifadeleri kullanıldı. 71 yaşındaki sanatçının eserleri, "son derece sıra dışı ve çarpıcı" olarak niteldirildi. Ayşe Erkmen, örneğin 2017 Münster Heykel Projeleri sergisi kapsamında "Havadan Taşınan Heykel" ile 15'inci ve 16'ıncı yüzyıla ait heykelleri İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkılmış St. Paulus Katedrali üzerinde bir helikopter ile dolaştırdı. Beş yıl sonra ise Almanya'nın Essen kentinde "Kokerei Zollverein" adlı sergi mekanında iki kaplana ev sahipliği yaptı.

Ayşe Erkmen, "2017 Heykel Projeleri" (Skulptur Projekte 2017) için hazırladığı "On Water" adlı işinde mekan olarak Münster'in iç limanını kullanarak iki nehir kıyısını birbirine bağlayan bir iskele kurdu. Ziyaretçilere suda yürüyormuş hissi veren sanatçı, eseriyle sosyolojik ve şehir planlaması gibi sorunlara da dikkat çekti.

Üç yılda bir veriliyor

Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü, 2008 yılından beri üç yılda bir dünya çapında çağdaş ve çok yönlü heykel sanatçılarına veriliyor. Ödülün geçtiğimiz yılki kazananları arasında Roman Signer (2008), Franz Erhard Walther (2011), Thomas Schütte (2014) ve Richard Deacon (2017) yer alıyor.

dpa/MK,JD

(c)

Fabian Ernst, Ayşe Erkmen, Erkmen, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 00:39 

Son Dakika Yaşam Ayşe Erkmen'e Vogelmann Heykel Ödülü - Son Dakika

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