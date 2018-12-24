Ayşe Fransa Alplerinde ? Vlog
1 saat önce
Club Med'le birlikte Fransa'nın Alp dağlarında açılışı gerçekleştirilecek olan Les Arc Panorama'ya gittik.
Club Med'le birlikte Fransa
'nın Alp dağlarında açılışı gerçekleştirilecek olan Les Arc Panorama'ya gittik.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:03 Kaynak: Youtube
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