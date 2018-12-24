Son Dakika Haberleri: Ayşe Fransa Alplerinde ? Vlog

Ayşe Fransa Alplerinde ? Vlog

1 saat önce

Club Med'le birlikte Fransa'nın Alp dağlarında açılışı gerçekleştirilecek olan Les Arc Panorama'ya gittik.

Club Med'le birlikte Fransa'nın Alp dağlarında açılışı gerçekleştirilecek olan Les Arc Panorama'ya gittik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:03 Kaynak: Youtube

Fransa, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı! Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 03:05:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayşe Fransa Alplerinde ? Vlog
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]