Son Dakika Haberleri: Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'ndan "Kadının Hedefi" Etkinliği

Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'ndan "Kadının Hedefi" Etkinliği

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Yurdu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Kadının Hedefi" adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'ndan

Güzel bir havada yapılan etkinlikte, öğrenciler, Geleneksel Okçuluk ve Havalı Tüfek atışları yaparak keyifli dakikalar geçirdiler. Müzik eşliğinde balonlara atış yapan öğrenciler, mini bir turnuva ile yarışma heyecanı yaşadılar. Yarışlar sonunda öğrencilere ödülleri takdim edildi.

ACAR: "KADINLAR HEDEFLEDİKLERİ HER ŞEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Ayşe Hafsa Sultan Yurdu Müdürü Ebru Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirdikleri etkinlikle anlamlı bir gün geçirdiklerini söyledi. "Kadınlar hedefledikleri her şeyi gerçekleştirebilir" diyen Acar, "Öğrencilerimiz etkinliğimize hedeflerini gerçekleştirmek için geldiler. Yurdumuz 1340 öğrenci kapasiteli. Türkiye'nin 81 ilinden farklı öğrencilerimiz var. Yurdumuzda çok farklı aktiviteler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Geleneksel Türk Okçuluğu. Manisa'da Geleneksel Türk Okçuluğu yapan tek takım biziz. Bölge finallerinden, Türkiye finallerine gitmeyi hedefliyoruz. Ayrıca silahlı denetim eğitmenlerinin gözetiminde havalı tüfek atışlarının da yapılmasını istedik. Renkli bir organizasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:56 Kaynak: Bültenler

Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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