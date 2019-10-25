Ayşe Hatun Önal: Dağınık ve pasaklıyım

Genç müzisyen Fikri Karayel'den aldığı yeni şarkısı ile ilgili "Fikri'yi yakından takip ediyordum. Şarkılarını kendisinin yazdığını öğrenince tanışmak istedim. Her projede farklı isimlerle çalışıyorum. Kabul ediyorum, zor biriyim. Mesela evimde dağınık ve pasaklıyım. Sadece işimde titizim. Her ayrıntısıyla ilgileniyorum. Hatta yorabiliyorum" dedi.



Önal, Yasemin Şefik'in "Her klibin birbirinden farklı, nasıl oluşturuyorsun konseptleri?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Aklımda hep bir fikir var. Yönetmenlerle klip toplantıları yaptığımda donelerim hazır. Bir fotoğraftan, herhangi bir şeyden aklıma gelen şeyler. Hep aynı tarz işlerin içinde olmak istemiyorum. Mesela plajda klip çekilecekse bikinili poz istemiyorum."