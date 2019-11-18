Ayşe Hatun Önal: Eve misafir kabul etmiyorum!

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, artık evde yemek yapmadığını belirterek " Eskiden çok yapardım, ilgilenirdim. Atıyorum işte tavuk, balık hangi soslar ile güzel olur biliyorum ama yapmıyorum. Yalnız yaşadığım için artık eve pek misafir kabul etmiyorum. İnsanlara hizmet falan bunlar beni yoran şeyler, dışarıda görüşmeyi tercih ediyorum. Davetsiz misafirlere kapıyı açmıyorum zaten evde yok numarası yapıyorum. " dedi.