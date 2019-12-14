Ayşe Hatun Önal: Yalnız daha mutluyum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ayşe Hatun Önal: Yalnız daha mutluyum - Son Dakika Magazin

Ayşe Hatun Önal: Yalnız daha mutluyum

6 saat önce

"Efsane" adlı yeni şarkısını çıkaran Önal özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ayşe Hatun Önal: Yalnız daha mutluyum, System.String[]

"Efsane" adlı yeni şarkısını çıkaran Önal özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Hayatımda çok insan yok artık. Zaten herkesin öyle değil midir? 5 ya da 6 arkadaşınız vardır, ama içlerinden 1 ya da 2'si ile çok samimisinizdir. Zaten bir araya gelince ne oluyor ki? ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapılıyor. Ben artık altı boş muhabbetlerin içinde olmak istemediğim için bu sıralar böyle yalnız daha mutluyum" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:47 
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