Ayşe Karaman'ın annesinden salgın gerekçesiyle tahliye talebine tepki - Son Dakika

ANKARA'da, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, sanık avukatlarının koronavirüs salgını nedeniyle doktora ihtiyaç olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasına tepki gösterdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan'ün, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan yargılaması sürüyor. Tarhan'ın avukatları, geçen 31 Mart'ta nöbetçi Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Ancak mahkeme, tahliye talebini kabul etmedi.

'BİZİM KATİLLERE İHTİYACIMIZ YOK'