Ayşe Karaman'ın ölümü davası mütalaa için ertelendi - Son Dakika

Ayşe Karaman'ın ölümü davası mütalaa için ertelendi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın erkek arkadaşının evinde ölü bulunmasına ilişkin açılan dava, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın erkek arkadaşının evinde ölü bulunmasına ilişkin açılan dava, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

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Sanık Uzman Dr. Örgür Tarhan'ın anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı damar yoluyla verdiği ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tarhan, Ayşe Karaman'ın annesi Feride, babası Adem ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, bu celse tarafların beyanlarını dinledi. Söz alan anne Feride Karaman, sanık Tarhan hakkında bir önceki celse verilen tahliye kararına tepki göstererek, "Sanık hakkında geçen duruşmada tahliye kararı verdiniz. Bu adam gece benim çocuğumu öldürdükten sonra evden çıktı. Her şeyi tasarladı. Çıksın açıkça 'öldürdüm' desin. Benim çocuğumun hayatıyla neden oynadı? Bu adam tutuksuz yargılandıkça beni her gün öldürüyorsunuz" dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine karar verdi. Tarhan'ın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ayşe Karaman, Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayşe Karaman'ın ölümü davası mütalaa için ertelendi - Son Dakika
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