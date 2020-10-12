Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili sanığa verilen cezanın gerekçesi - Son Dakika

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan'a (46) verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, Karaman'ın ölümüne neden olan ilacı kendisine enjekte ettiği, Tarhan'ın da hastane dışına çıkarılmaması gereken bu ilacı eve getirerek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçunu işlediği belirtildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kadının yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesinde sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Davanın geçen hafta görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Özgür Tarhan'a, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

İLAÇLARI KENDİSİ İSTEMİŞMahkemenin gerekçeli kararında; Ayşe Karaman'ın duygusal ilişkisi bulunduğu belirtilen Özgür Tarhan'dan başı ağrıdığı için aralarında ölümüne neden olan ilacın da bulunduğu 3 ilaç istediği, Tarhan'ın da yanında ilaçlarla birlikte saat 01.18'de eve geldiği kaydedildi. Tarhan'ın, Karaman'ın isteği üzerine damar yolu açarak, 2 ilacı enjekte ettiği ardından da acil ameliyata çağrıldığı için saat 04.03 sıralarında evden ayrıldığı anlatıldı. ÜST KİLİDİ MANDALLA İÇERİDEN KİLİTLEMİŞKararda ayrıca Ayşe Karaman'ın, Özgür Tarhan evden ayrıldıktan sonra üst kilidi mandalla içeriden kilitlediği belirtilerek, mahkemenin keşfi ve bilirkişi raporuyla evin üst kilidinin içeriden tokmakla dışarıdan ise anahtarla açılıp kilitlendiğinin tespit edildiği kaydedildi. 'SANIK EVDEN AYRILDIKTAN SONRA İNTERNET SİTELERİNE GİRDİĞİ BELİRLENDİ'Kararda, Ayşe Karaman'ın, sanığın çantasında bulunan ilaç kutusunda parmak izinin tespit edildiği, Özgür Tarhan evden ayrıldıktan sonra da bazı internet sitelerine girdiğinin belirlendiği aktarıldı. Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi: "İkamete giriş çıkışı gösteren kamera kayıtları, raporlarda belirtilen ilacın etki süresi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın olay yerinden ayrılırken müteveffanın hayatta olduğunun ve müteveffanın ilacı somut olarak tespit edilemeyen bir zaman diliminde kendisine enjekte ettiğinin kabulü gerekmektedir. Bu kabule göre de her ne kadar iddianamede sanığın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması talep edilmişse de tasarlama halinde sanığın anında karar verip suçu işlememesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında belirli bir sürenin geçmesinin gerektiği, somut olayda sanığın öldürme kararını önceden verdiğine ilişkin delil bulunmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturup oluşturmama açısından yapılan değerlendirmede sanık ile müteveffa arasında uzun süreli gönül ilişkisi bulunduğu, dosyadaki delillere göre sanığın müteveffayı öldürmesini gerektirir husumetin bulunmadığı, yine sanığın müteveffayı öldürme kastının olduğunun belirlenemediği anlaşılmış, buna göre de sanığın iddianamedeki sevk maddelerince cezalandırılması mümkün bulunmamıştır."

Kararda, sanık Özgür Tarhan'ın ilacı Ayşe Karaman'a enjekte ettiğine yönelik dosyada maddi bulgunun olmadığı, bu nedenle sanığın öldürmeye yönelik bir eyleminin bulunmadığı, ilacı eve getirmesi nedeniyle 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan cezalandırıldığı aktarıldı.