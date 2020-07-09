Ayşe Karaman'nın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek - Son Dakika

Ayşe Karaman'nın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, savcının talebiyle Karaman'ın kanında bulunan ilacın etki süresi, etki hızı ve ölümle ilgisi hakkında Adli Tıp Kurumu ve Eczacılar Odası'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür T. hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesinde sanık Özgür T., delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
ALİNENİN AVUKATI REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Davanın bugün görülen 7'nci celsesine sanık Özgür T., Ayşe Karaman'ın annesi Feride ve babası Adem Karaman ile taraf avukatları katıldı. Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, bir önceki celsede mahkemeye fiziki olarak veremedikleri, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçları daha önce kullanıp kullanmadığı, kullandıysa hangi sıklıkla ve hangi dozda kullandığının tespiti, sanığın verdiğini iddia ettiği ilacın dozunun ölüme neden olup olmayacağı gibi soruların cevaplanması için hazırlanan bilimsel raporu mahkemeye sundu. Avukat Beyendi, gelinen aşamada mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunduklarını belirten dilekçeyi de mahkemeye verdiklerini, aynı zamanda önceki celselerde mahkemece kabul edilmeyen, Karaman'ın kanında tespit edilen ilacın ölümüyle ilişkisinin aydınlatılması için tekrar Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınmasını talep etti.

MAHKEME REDDİ HAKİM TALEBİNİ RET, RAPOR TALEBİNİ KABUL ETTİ

Avukat Tevfik Tolga Beyendi'nin talepleri doğrultusunda görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine, ilaç konusunda Karaman'ın ölümüne etkisini ortaya koyacak raporun Adli Kurumu'ndan istenilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de reddi hakim talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine, bu yöndeki dilekçenin bir üst mahkemeye verilmesine, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ilacın etki süresi, etki hızı ve maiyeti hakkında ayrıntılı rapor istenilmesine, ayrıca Eczacılar Odası'ndan da söz konusu ilaçla ilgili benzer şekilde rapor istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ANNEDEN MAHKEMEYE TEPKİ

Duruşma sonunda anne Feride Karaman, mahkeme heyetine yönelik, "Bu adamı cezaevinden çıkarttınız, benim kızımı mezardan çıkartabilecek misiniz?" diye bağırdı. Polis ekipleri tarafından salondan çıkartılmak istenen Karaman, "Benim kızımı öldürdü, ben de onu öldüreceğim" diyerek sanığın üzerine yürümek istedi. Anne, yakınları ve polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek salondan çıkartıldı.


Ayşe Karaman, Karaman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşe Karaman'nın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:19
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayşe Karaman'nın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]