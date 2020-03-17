Ayşe Kökçü isyan etti: Bu ne bencillik!
6 saat önce
Yurttaş olarak, bir sanatçı olarak bu videoyu çekme gereği duydum. Dışarı çıktım hava almak için hiçbir şey yok sağda solda.
Yurttaş olarak, bir sanatçı olarak bu videoyu çekme gereği duydum. Dışarı çıktım hava almak için hiçbir şey yok sağda solda… Herkes talan etmiş! Ayıptır bu ne bencilliktir, bu ne egoizmdir? Çoluğu çocuğu, ihtiyacı, hastası olan var. Herkes Corona Virüsü değil başka hastalıkları olan insanlar da var. Zor durumda olan insanlar da var. Gün kendinizi düşünme günü değil! Biraz da etrafı düşünme günü. Ne olur her yeri talan etmeyi bırakalım. Makarnalara, tuvalet kağıtlarına saldırmayı bırakalım. Biraz kendimize ülkemize dönelim, düşünelim.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:59
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