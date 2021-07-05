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Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım - Son Dakika

Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım

05.07.2021 17:04

İzmir'de meydana gelen acı olayda cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Taylan Özgür İmal'ın mahkemedeki savunması dehşete düşürdü. İmal, Kınacı'nın 6-7 dakika boğazını sıktığını belirterek, "Pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde 19 Şubat'ta yaşanan olayda, akşam teftişine çıkan orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı halde bir kadın cesedi buldu. Görevli, durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi.

AYŞE NAZLI KINACI'YA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.

Ayşe Nazlı'yı boğarak öldüren sanıktan kan donduran savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım

SAKLANDIĞI EVDE GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen cinayet şüphelisi Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"7 DAKİKA BOĞAZINI SIKTIM, SONRA PİŞMAN OLDUM"

Davanın İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmasına sanık Taylan Özgür İmal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan İmal, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.

Ayşe Nazlı'yı boğarak öldüren sanıktan kan donduran savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım

DURUŞMANIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada söz alan Altan Kınacı da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım son olarak arkadaşı Özlem'e 'Korkuyorum, beni al' diye sanığın telefonundan mesaj atmış. Ben de numaranın sahibini aradım ve sanığın yanına gittim. Bize yardımcı oluyor gibi davrandı. Kızıma yardım etmek için telefonunu verdiğini söyledi hatta 'Allah razı olsun' dedim. Karakola bile birlikte gittik. Hiç renk vermedi" diye konuştu. Ayşe Nazlı'nın annesi Hanife Ateş de sanık hakkındaki şikayetini yineledi.

Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım

Polis Merkezi, Taylan Özgür, Ayşe Nazlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım - Son Dakika


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