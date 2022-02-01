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Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezası - Son Dakika

Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezası

01.02.2022 15:27
Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezası

İzmir'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 Şubat 2020'de Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde meydana gelen olayda, orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezine hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olayla ilgili Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Taylan Özgür İmal, Temmuz ayında görülen ilk duruşmada, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi. Savcı mütalaasında, İmal'ın 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık İmal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Kınacı'nın aile ve taraf avukatları salonda yerlerini aldı.

Mağdur avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun işlenmediğini savundu. Avukatların ardından söz verilen sanık Taylan Özgür İmal, "Çok pişmanım. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Uyuşturucu ve alkol etkisindeydim. Adaletinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Taylan Özgür İmal'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası, 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası verdi.

Öldürülen Nazlı'nın babası Altan Kıncı ise "Sanık bugün adalet huzurunda ceza aldı. Sanığa indirim uygulanmaması bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Ancak hiçbir ceza bizim kızımızı geri getirmeyecek. Kızımla birlikte bizler de öldük. Bu ceza diğer caniler için de caydırıcı olsun. Başka ailelerin yürekleri de yanmasın" ifadeleri kullandı.

(Ali Gözeten/ İHA)

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Taylan Özgür, Ayşe Nazlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezası - Son Dakika


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