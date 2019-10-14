Son Dakika Haberleri: Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2)
Son Dakika Güncel Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2)

Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2)

56 dakika önce

EVE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİAyşe Karaman'ın ölümüyle ilgili emniyet birimlerince yapılan görüntü izleme tutanağı da dosyaya girdi.

Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2), System.String[]

EVE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili emniyet birimlerince yapılan görüntü izleme tutanağı da dosyaya girdi. Olayın meydana geldiği Oran Mahallesi Park Vadi Evleri D-Blok'a ait güvenlik kamera görüntülerinde Ayşe Karaman'ın, saat 23.34'de eve geldiği görüldü. Şüpheli Özgür T. ise eve saat 01.18'de elinde poşet ve çanta ile geldi. Görüntüde Özgür T.'nin, saat 04.05'de yine elinde çanta ile evden çıktığı ve saat 05.30'da üzerinde ameliyat giysileri ile tekrar geldiği görüldü.


Ayşe Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:29 Kaynak: DHA
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