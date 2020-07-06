Ayşe'nin ölümüyle ilgili davada savcı mütalaa hazırlayacak - Son Dakika

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Karaman'ın annesi Feride Karaman, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterirken, mahkeme heyeti mütalaayı hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür T. hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür T., delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

MAHKEME BİLİMSEL MÜTALAAYI KUBUL ETMEDİ

Davanın bugün görülen 6'ncı celsesine sanık Özgür T., Ayşe Karaman'ın annesi Feride ve babası Adem Karaman ile taraf avukatları katıldı. Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Ayşe Karaman'ın kanında bulunan 'propofol' ve 'fentanil' ilaçlarının kronik olarak kullanılıp kullanılmayacağı, Karaman'ın bu ilaçları daha önce kullanıp kullanmadığı, kullandıysa hangi sıklıkla ve hangi dozda kullandığının tespiti, sanığın verdiğini iddia ettiği ilacın dozunun ölüme neden olup olmayacağı gibi soruların cevaplanması için hazırlanan raporun tamamlandığını belirtti.

Avukat Beyendi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Özgür Can ile Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Annette Akkür'ün hazırladığı raporu mahkemeye sunmak için süre isteyerek, sanığın tutuklanmasını talep etti. Raporla ilgili görüşü sorulan sanık avukatları ise takdirin mahkemede olduğunu bildirdi. Ancak mahkeme, gelinen aşamada raporun dosyaya bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle avukatın talebini reddetti.

ANNEDEN TEPKİ

Anne Feride Karaman, sanığın delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiğini belirterek, "Sayın Başkan bu adam kızıma damar yolu açarak ilaç verdiğini itiraf etti. İki cep telefonu vardı, birini mahkemeye vermedi. O gün kızımı öldürdükten sonra kimseye haber vermedi. Ben bu işi vicdanınıza ve adalete bıraktım. Ancak siz onu tahliye ettiniz. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bu adamı tutuksuz yargıladıkça beni her gün öldürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

Mahkeme heyeti, sanık avukatının raporu sunmak için istediği süre talebini ve sanığın tutuklanması taleplerini reddederek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.