Ayşe ninenin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor - Son Dakika

Ege Denizi'nde üç yıl önce meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, Bodrum'da yalnız yaşadığı evi yıkıldıktan hemen sonra enkazdan civcivlerini kurtarmak için çabalayan Ayşe Küçükköse, kendisinin de hissettiği İzmir depreminde yaralananlara ve hayatını kaybedenlere sürekli dua ediyor.

İzmir'deki depremi hisseden 90 yaşındaki Ayşe Küçükköse, Ege Denizi'nde üç yıl önce meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan haberlerle gündeme geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı yıkılan evinden son anda çıkınca bastonu ve el feneriyle elleriyle beslediği enkazdaki civcivlerini çıkaran Küçükköse, İzmir'deki depremzedeler için büyük üzüntü duydu.

Depremzedeler için sürekli dua eden Küçükköse, AA muhabirine, kendisi için malın çok önemi olmadığını, zamanının çoğunluğunu kedi ve tavuklarıyla geçirdiğini söyledi.

İzmir depremini hissettiğinde çok panik yapmadığını aktaran Küçükköse, dua ederek sakin kalmaya çalıştığını dile getirdi.

Enkazdan çıkartılan çocuklar, mutluluğu oldu

Küçükköse, kendilerinin depremi sıkıntısız atlatsa da İzmir'de çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyunca kurtulduğuna sevinemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Depremle ilgili gelişmeleri televizyondan takip ediyorum, çocuklarım anlatıyor. Depremde yaşananları görüp, duyunca çok kötü oldum, ağladım. Böyle şeyleri duyunca çok üzülüyorum. Çocukların enkaz altında kalması beni çok etkiledi. Enkazdan çıkartılan çocuklara çok sevindim. Allah onlara sağlık ve uzun ömürler versin. Bu yaşımda beni çok mutlu ettiler. Kaç saat enkaz altında aç susuz kaldılar. Hep onları düşünüyorum. Kendi çocuklarım gibi üzüldüm. Evleri sağlam yapsınlar, böyle şeyler bir daha yaşanmasın."

Küçükköse'nin kızı Förü Köse ise İzmir'deki depremden çok etkilendiklerini vurgulayarak, "Annem, enkazdan çıkarılan çocukları görünce mutluluktan ağladı. Çocuk gibi sevindi. Dualarımız onlarla." ifadesini kullandı.