Ayşe Öğretmen beraat etti TV kanalında terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan Ayşe öğretmen beraat etti.İSTANBUL - Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa telefon bağlantısı yapan ve burada söylediği sözler nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Ayşe öğretmen beraat etti.Bir televizyon kanalındaki canlı yayın programına telefon bağlantısı ile katılarak "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" şeklinde konuştuğu gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Ayşe Çelik'in davası karara bağlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ayşe Çelik ile avukatı hazır bulundu.Duruşmada söz verilmesi üzerine savunmaya yapan tutuksuz sanık Ayşe Çelik, suç işleme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek "Kaldı ki eylemlerin suç olduğunu da düşünmüyorum. Anayasa Mahkemesi 'nin ihlal kararı da gözetilerek beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.Sanık Ayşe Çelik'in avukatı ise, müvekkilinin mahkumiyet kararı sonrası çocuğu ile birlikte cezaevine girdiğini belirterek dosyada maddi delil kalmadığını söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.Sanık avukatının savunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Cumhuriyet savcısı mütalaasında yasa dışı PKK/KCK terör örgütünün 2015 yılında şehir merkezlerine sızdığını ve militanlarına verdiği talimatlar doğrultusunda belirli yerleşim yerlerine, yollara bombalı tuzaklı barikatlar kurarak, hendekler kazılarak yerleşim yerlerinde yaşayan insanların rehine olarak tutulduğunu aktardı. Sözde öz yönetim adı altında işgal eylemleri gerçekleştirildiğinin de açıklandığı mütalaada, "Bu dönemde sanık Ayşe Çelik'in bir televizyon programının canlı yayın bağlantısına katılarak yaptığı konuşmasında terör örgütü ve militanlarının eylemlerini meşru gösterme ve teröristler lehine kamuoyu oluşturma çabası olduğu kanaatine varılarak terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar istinaf mahkemesince onaylanıp kesinleşmişse de, anayasa mahkemesine yapılan başvuru sonucu sanığın yaptığı konuşmanın 'ifade özgürlüğü' kapsamında kalmasının değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir" denildi.Cumhuriyet savcısı, sanığın televizyon programına katılarak yaptığı konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı yönündeki Anayasa Mahkemesi kararı gözetilerek beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme mütalaanın ardından karar için duruşmaya ara verdi.Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ayşe Çelik'in 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatine hükmetti.Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Ayşe Çelik, bu kararın geç verilmiş bir karar olduğunu söyleyerek kendisine destek çıkan herkese teşekkür etti. Çelik "Ben kendimi şanslı olarak görüyorum. İçeride tutuklu olan 700'ün üzerinde bebek ne yazık ki mahkum var ve sayısını bilmediğim annesinden babasından ayrı çocuklar var. Bebeklerin annelerine kavuştuğunu duyduğum an kendimi gerçekten özgür hissedeceğim Biz kimseden bir şey dilenmedik. Direnerek kazandık. Sözlerimizin her zaman arkasında olduk. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. Her zaman her yerde yineleyeceğim çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin" şeklinde konuştu.OLAYIN GEÇMİŞİÖzel bir televizyon programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik'in burada söylediği sözler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra Anayasa Mahkemesi "hak ihlali" kararı vermişti. Ayşe Çelik yeniden yargılandığı davada beraat etti.