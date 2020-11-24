Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor - Son Dakika

Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor

24.11.2020 10:32
Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde 8 yılda 8 büyük projeye imza atan Fizik öğretmeni Ayşe Kara Aydın, öğrencilere daha yararlı olmak için gece gündüz farklı branşlarda eğitim alıyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde 8 yılda 8 büyük projeye imza atan Fizik öğretmeni Ayşe Kara Aydın, öğrencilere daha yararlı olmak için gece gündüz farklı branşlarda eğitim alıyor. Bu amaçla Aydın Üniversitesi'nde "Akıl ve Zeka Oyunları", Türk Beyin Takımı'nda matematik kursu gören Aydın, geceleri de yüksek lisans yapıyor.

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Ayşe Kara Aydın, 2012'de Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde göreve başladı. İlk olarak matematik ve fizik dersleri veren Aydın, daha sonra atölyelerdeki kurslarda yer aldı. Öğrencilerin yeteneklerine dikkat ederek onlarla birlikte yapabileceği tasarıları belirledi. Ancak geçen süre içinde ortaya çıkarılan fikirleri uygulayabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu gördü.

Aydın, öğrencilerine daha yararlı olmak ve onların kaliteli yetişmelerini sağlamak amacıyla ek eğitimler almaya karar verdi. Gündüzleri Aydın Üniversitesi'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" ve Türk Beyin Takımı'nda matematik kursu alan Aydın, gece de bir üniversitede "Eğitim Programları ve Öğretimi" dalında yüksek lisans yapmaya başladı. Aydın Üniversitesi ve Türk Beyin Takımı eğitimini tamamlayan Aydın'ın yüksek lisans eğitimi devam ediyor.

"Sınıfta öğretmen dışarıda arkadaşız"

Aydın, buralarda öğrendiği teknik bilgi, beceri ve tecrübelerini öğrencileriyle paylaşarak projeleri hayata geçirmeye başladı. Aydın ile öğrencileri, özverili çalışmalar neticesinde 8 yıl içinde "Paniğini Maskele", "UyurGezmem", "Kazandıran Üstgeçit", "Kamuflaj Bileklik", "Engel(SİZ) Işık", "Newton'un Kaskı 4.0", "Oyundan Matematiğe: Asal Hedef" ve "Gören Kapı" isimli 8 projeye imza attılar. Projeler yarıştıkları turnuvalarda dereceler elde etti. Son olarak Gaziantep'te düzenlenen ve 84 ülkeden 5 bin finalistin yarıştığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, "Paniğini Maskele" projesiyle "En İyi Sunum" ödülünü kazandı.

En büyük mutluluğunun öğrencilerinin hayalini gerçekleştirdiğini görmek olduğunu belirten Aydın, "Ben eğitim hayatım boyunca öğretmenlerimden gördüğüm değeri şimdi öğrencilerime gösteriyorum. Onların en iyi anlayacağı ve en rahat edecekleri şekilde dersleri yapıyorum. Onlara hayal güçlerinin sınırları olmaması gerektiğini ve problemlerin üzerine nasıl gidileceğini ve çözülebileceğini anlatıyorum. Toplumsal faydası olan projeler yazıyoruz. Sınıfta onların öğretmenleriyim ancak dışarıda biz arkadaşız. Böyle olunca da başarı kendiliğinden geliyor" dedi.

Aydın, sunduğu imkanlardan dolayı da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti. - İSTANBUL

Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor
Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor

Bağcılar Belediyesi, Ayşe Kara , Bağcılar, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor - Son Dakika


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