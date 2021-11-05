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AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI - Son Dakika

AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI

05.11.2021 11:39

AKSARAY'ın Hırkatol köyünde 26 yıldır öğretmenlik yapan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Ayşe Aydoğan'ın (50) projesi kapsamında 150 dekar alana ekilen pampas otu, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor.

AKSARAY'ın Hırkatol köyünde 26 yıldır öğretmenlik yapan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Ayşe Aydoğan'ın (50) projesi kapsamında 150 dekar alana ekilen pampas otu, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor. Aynı zamanda köydeki yaklaşık 100 kadına da iş imkanı sağlandı.

Belçika'da yaşayan İbrahim Çal (35), 1,5 yıl önce pandemi nedeniyle memleketi Hırtakol köyüne geldi. Burada köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve eşi Ayşe Aydoğan'ı ziyaret etti. Sohbet sırasında Ayşe Aydoğan, köyde atıl olan dere kenarındaki arazilerde pampas otu yetiştirilebileceğini ve bunun da renklere boyanıp süs bitkisi olarak satılabileceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Çal da birlikte yaptıkları çalışmaları sonucu 150 dekar alana pampas otu ekip, bunların renklendirilip, düzenlenmesi için tesis kurdu.

DENEME AMAÇLI BAŞLANDI, İHRAÇ EDİLİYOR

Yaklaşık 2 milyon liraya kurulan yatırım sayesinde 100 kadına iş imkanı doğarken, renklendirilip süs bitkisi haline getirilen pampas otları da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor. Fikri sayesinde 100 kadına iş imkanı ve ülkeye de katma değer sağlanmasına destek olan Ayşe Aydoğan, şunları söyledi:

"Bu iş 1,5 yıl önce fikir olarak başladı. 5-6 arkadaş günlerce gecelerce fikirleri konuştuk. Ne yapabileceğimizi düşündük. Yaklaşık 8-10 ay sonra Aksaray'ımızın bitki örtülerinden ve doğamızdan ne bulabiliriz diye düşündük. Kamış tohumlarını bulduk. Köyümüzde deneme ekimleri yaptık. Onlardan da güzel verim aldık. Bu kamışlar Aksaray'ın kanal boylarında olan bir bitkidir. Bu bitkiler buradaki çalışkan kadınlarımız sayesinde ilaçlanarak boyama işlemine gönderilmektedir. Bu boyanan bitkilerimiz 8-10 çeşide kadar çıkmaktadır. Köyümüzden çıkan bu bitkiler 5-6 ülkeye ihraç edilmektedir. Mart ayından bu yana ihracatımız devam etmektedir. 8-10 TIR yurt dışına bitki ihraç ettik. Çalışan tüm kadınlar benim öğrencilerimin velisidir. Genç kızlarımız ise öğrencim."

KÖY KADINLARININ UMUDU OLDU

Büşra Akça, iş yerinde 5 aydır çalıştığını belirterek, "Köy kadınlarımıza, gelinlerimize ve kızlarımıza çok güzel bir ekmek kapısı oldu. Burada boyama, kurutma, paketleme işlemlerini de yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Gelinler buradan elde ettiği gelirle, çeyiz paralarını biriktiriyor. Aileleri olanlarsa çocuklarını okutuyor, kızlarımız da kendileri için birikim yapıyor" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da tesisi gezip çalışanlarla sohbet etti. Kadınlara yeni istihdam kapısı açıldığı için mutlu olduğu ifade eden Vali Aydoğdu, "Merkeze bağlı Hırkatol köyündeyiz. Burada kamışlardan 100'e yakın hanımefendinin elde ettiği ürünleri Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediyoruz. Burada gelecek yıldan itibaren 250 dönüm yere de kamışlardan ekip şu anki sahnenin 4-5 katı kadın istihdam edeceğiz. İnsanlar burada canla başla çalışıyor. Süs bitkilerini Aksaray'ın merkez köyünden dünyaya ihraç ediyoruz. Renkleri de muhteşem. Burayı gezdiğimizde şunu görüyoruz, inandığınız ve el birliği yaptığınız zaman, her türlü zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Burada inanılmaz bir başarı hikayesi var. Gördüğünüzde gurur duyuyorsunuz. Aksaray gelişmeye dönüşmeye devam ediyor. Biz de bunları gördüğümüz anda çok mutlu oluyoruz. Gelecek yıl inşallah bunu daha yükselterek, daha profesyonel yaparak ve daha istihdamı artırarak bunu bütün dünyaya yayacağız" diye konuştu.

AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI
AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, England, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYŞE ÖĞRETMENİN 'PAMPAS OTU' PROJESİ, KÖYDEKİ 100 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI - Son Dakika
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