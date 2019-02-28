Ayşe Opereti 90 Yıl Sonra Ankara'da Sahneyle Buluştu
1 saat önce
Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca sergilendi.
Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca sergilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:37
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