Son Dakika Haberleri: Ayşe Opereti 90 Yıl Sonra Ankara'da Sahneyle Buluştu

Ayşe Opereti 90 Yıl Sonra Ankara'da Sahneyle Buluştu

1 saat önce

Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca sergilendi.

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Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca sergilendi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:37 

Samsun, Ankara, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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