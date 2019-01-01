Son Dakika Haberleri: "Ayşe Opereti", Gülriz Sururi'nin hatırasına ithaf edilecek

"Ayşe Opereti", Gülriz Sururi'nin hatırasına ithaf edilecek

51 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçı bir aileden gelen Gülriz Sururi daha anne karnındayken 'Ayşe Opereti' ile sahnelerle tanışmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçı bir aileden gelen Gülriz Sururi daha anne karnındayken 'Ayşe Opereti' ile sahnelerle tanışmıştı. Bu sene ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni onun aziz anısına ithaf edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:00 

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Gülriz Sururi, Ekonomi
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