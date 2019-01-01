"Ayşe Opereti", Gülriz Sururi'nin hatırasına ithaf edilecek
51 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçı bir aileden gelen Gülriz Sururi daha anne karnındayken 'Ayşe Opereti' ile sahnelerle tanışmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "Sanatçı bir aileden gelen Gülriz Sururi
daha anne karnındayken 'Ayşe Opereti' ile sahnelerle tanışmıştı. Bu sene ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni onun aziz anısına ithaf edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:00
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