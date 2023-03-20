AYŞE ÖZGECAN'IN BABASI: ORTADA BİR ÖLÜ VAR SANIĞIN TUTUKLANMASI GEREKİR - Son Dakika
Üye Girişi

AYŞE ÖZGECAN'IN BABASI: ORTADA BİR ÖLÜ VAR SANIĞIN TUTUKLANMASI GEREKİR

20.03.2023 15:21

ZONGULDAK'ta 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümünde, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında baba Kenan Usta sanığın tutuklanmamasına tepki göstererek, 'Ben suçlu ya da...

ZONGULDAK'ta 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümünde, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında baba Kenan Usta sanığın tutuklanmamasına tepki göstererek, 'Ben suçlu ya da suçsuz demiyorum. Ortada bir ölü var tedbiren tutuklanması gerekirdi" dedi.

Olay, 5 Şubat 2021'de İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan, Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

ALIKOYMADAN SUÇLANMASINI İSTEDİLER

Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bartu Can Akkışla SEGBİS ile katılırken salonda Ayşe Özgecan Usta'nın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Kenan Usta, evde kızına ait cep telefonunun ertesi gün bulunmasının, delillerin karartılıp karartılmadığının araştırılmasını istedi. Usta sanığın tutuklu yargılanmasını da isterken, avukatı da alıkoyma olayının iddianame anlatımında yer aldığını ancak sevk maddesi olmadığını belirterek, ek iddianame hazırlanmasını talep etti.

ADLİ KONTROLÜ YUMUŞATMA TALEBİ

Sanık avukatı ise alıkoyma suçlamalarını reddederken 'iddianamedeki suçlamayı da reddediyoruz. Müvekkilim uzunca bir süre ev hapsinde bulundu. Daha sonra uygulanan adli kontrol tedbirlerine de eksiksiz katıldı. Gelinen nokta ve delil durumu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını veya ayda 1 şeklinde yumuşatılmasını istiyoruz. Müvekkilin taksire dayalı bir suçu olmadığı açıktır. Her ne kadar tutuklanmadığından bahsedilse de ev hapsine alınmıştır' dedi.Olay yeri inceleme ekiplerinin ve soruşturma savcısının taraflı davrandığını düşündüğünü söyleyen baba Kenan Usta, 'Bu tür ölümlü olaylarda uygulama ihtiyaten de olsa tutuklama yönündedir. Bu da savcının yanlı olduğunu göstermektedir. Tedbiren tutukla, ben suçlu ya da suçsuz demiyorum ama ortada ölü var. Tedbiren tutuklanması gerekirdi. Sanığın tutuklanmasını ve olay yeri incelemesi yapan polislerin sorgulanmasını istiyorum' diye konuştu.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Bazı tanıkların da dinlendiği duruşmada adli kontrol tedbirinin yumuşatılması ve tutuklama talebi hakim tarafından reddedildi. Daha önce yapılması planlanan ancak ertelenen keşif için yeni tarih belirlenirken olay yerinde inceleme yapan tüm polislerin hazır bulunmalarına karar verildi. Dava tanıkların dinlenmesi, ileri tarihte yapılacak keşif raporunun da eklenmesi için ertelendi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Ayşe Özgecan'ın babası: Ortada bir ölü var sanığın tutuklanması gerekir Ayşe Özgecan'ın babası: Ortada bir ölü var sanığın tutuklanması gerekir Göztepe'nin bilardo takımı Türkiye ikincisi oldu Göztepe'nin bilardo takımı Türkiye ikincisi oldu

Zonguldak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYŞE ÖZGECAN'IN BABASI: ORTADA BİR ÖLÜ VAR SANIĞIN TUTUKLANMASI GEREKİR - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Futbol tarihine "Amine Adli vakası" olarak geçecek olay! Leverkusenli futbolcu hakemi bir türlü inandıramadı
15:22 Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi!
15:16 Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı oluyor? Sitem dolu bir paylaşımla tartışmalara noktayı koydu
15:15 Aylar sonra fark edilen detay! Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanından geçerken Mert Yazıcıoğlu'na attığı bakış gündem oldu
15:09 Aylar sonra ortaya çıktı! Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanında Mert Yazıcıoğlu'na bakış attığı görüntü gündem oldu
14:58 Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı
14:52 Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi
14:44 Adaylık için başvuruya lüks araçlarla dolu konvoyla gitti! O görüntüler sosyal medyayı salladı
14:39 Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı
14:38 Adaylık başvurusu yapmaya lüks araç konvoyu ile gitti! Görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 15:49:45. #1.12#
SON DAKİKA: AYŞE ÖZGECAN'IN BABASI: ORTADA BİR ÖLÜ VAR SANIĞIN TUTUKLANMASI GEREKİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement