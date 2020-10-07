Ayşe Şen'den ilk roman "Benim Adım Gül"

Bulgaristan'ın Soya Dönüş Süreci ile bir kadının değişen hayatını konu alan eser, iki dil ve iki kültür arasında kalan tüm toplumların sesi oluyor.

1980'lerin Bulgaristanı'nı bir kadının gözünden derinlemesine ve gerçekçi anlatan yazar, okura o yıllarda yaşanan acıları anlatıyor. Derin kurgusu ve ayrıntılı tasvirleriyle akıcılık kazanan eser, dönem kitabı olmasıyla da tarihi başka açıdan değerlendirmeye olanak tanıyor.

Kitap, The Roman Yayınları tarafından okura sunuluyor.