Babası Kıbrıs Harekatını başlatmıştı, oğlu Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Babası Kıbrıs Harekatını başlatmıştı, oğlu Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

29.08.2022 16:12
Babası Kıbrıs Harekatını başlatmıştı, oğlu Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatını başlatan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu Prof. Dr. Hurşit Güneş, Elazığ'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatını başlatan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu Prof. Dr. Hurşit Güneş, Elazığ'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 48 yıl önce 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekatının 48'inci yıl dönümünde, harekatı başlatan eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu Prof. Dr. Hurşit Güneş, Elazığ'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. O dönemde, savaş öncesi 'Ayşe tatile çıksın' parolasının açıklamasını da yapan Prof. Dr. Güneş, savaşta bir tıkanma olması durumunda yeni bir çıkartmanın olacağını bundan dolayı da 'Ayşe tatile çıksın' parolası konulduğunu belirtti.

30 Ağustosun Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuva-i Milliye'nin İstiklal Savaşında neticeye ulaştığı gün olduğunu belirten Prof. Dr. Hurşit Güneş, "Düşman kuvvetleri tam anlamıyla 30 Ağustosta yenilmişlerdir. O nedenle de Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustosu Zafer Bayramı olarak ilan etmiştir. Bu çok anlamlıdır çünkü istiklalimizin yani hürriyetimizin ortaya çıktığı gündür. Kutlanması, hatırlanması ve unutulmaması gereken bir gündür. Biz Atatürkçüler olarak 30 Ağustosu çok önemseriz. 30 Ağustos gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının bağımsız bir ülkenin kurulmasının ilk noktasıdır. O dönemin Başbakanı Bülent Ecevit bir talimat vererek Kıbrıs çıkartmasının talimatını verdi. Çıkartma iki aşamalı oldu. İlk aşamada Rumların beklemediği biçimde Kuzey'den Beşparmak dağlarından oldu. Oysaki bizi bekledikleri yer çıkartmanın kolay olacağı yer Mağusa limanındaydı biz onları şaşırttık. Zorlu bir çıkartma oldu. Helikopterlerle çıkıldı, paraşütlerle atlandı onların filmlerini gençlerimiz televizyonlardan göreceklerdir. Beşparmak dağlarına komandoların inişini. Birinci çıkartmadan sonra dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Yunanistan ve İngiltere ile bir uzlaşma aradı. Birleşmiş Milletlerle de girişimlerde bulundu ve Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak için girişimlerde bulundular ama yine netice alamadılar. O aşamada birinci Cenevre Konferansı oluşmuştu. Birinci Cenevre Konferansında bazı şeyler elde edilmişti ama yeterli değildi. İkinci Cenevre Konferansına gidilirken rahmetli babam eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş ve Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekatında eğer bir tıkanma olursa yeni bir çıkartma olsun diye bir şifre olması gerektiğini konuşmuşlar. Babam da o sırada Ayşe lise sonda sürekli tatile gitmek istiyor, babam da izin vermiyor ondan dolayı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e 'Ayşe tatile çıksın' olsun diyor. Eğer Ayşe tatile çıksın dersem Türk askeri Kıbrıs'a çıkartmayı yapabilir demiş ve ikinci Kıbrıs çıkartmasıyla 3'te biri bütünleştirildi. Türkün Kıbrıs'ta özgürce yaşayacağı bir alanın olduğu daha sonra federasyon olabilmesi için yapılan ikili müdahaledir. 30 Ağustosun arifesinde, Atatürk'ün kurduğu partinin milliyetçilik ve milli değerlere çok önem verdiği bir parti olduğunu belirtelim. Ayşe tatile çıktının hikayesi budur" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hurşit Güneş, Kıbrıs, Elazığ, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babası Kıbrıs Harekatını başlatmıştı, oğlu Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babası Kıbrıs Harekatını başlatmıştı, oğlu Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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