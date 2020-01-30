"Ayşe Teyze" çocuklarını okutmak için çaycılık yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Ayşe Teyze' çocuklarını okutmak için çaycılık yapıyor - Son Dakika

"Ayşe Teyze" çocuklarını okutmak için çaycılık yapıyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde "Ayşe Teyze" olarak bilinen 38 yaşındaki Ayşe Canavar, çocuklarını okutmak için geldiği şehirde çay ocağı işletiyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde "Ayşe Teyze" olarak bilinen 38 yaşındaki Ayşe Canavar, çocuklarını okutmak için geldiği şehirde çay ocağı işletiyor. İlçenin tek bayan çaycısı Ayşe Canavar, "İlk etapta esnafımız yadırgadı. Bayan çaycı mı olur dediler. Ama zamanla alıştılar" dedi.


Yeşilova Mahallesinde yaklaşık 2 yıldan bu yana çay ocağı işleten Ayşe Canavar, çocuklarını okutmak için köyden şehre geldiğini, serbest meslek sahibi olan eşinin sürekli bir iş bulup çalışamamasından dolayı çay ocağı açtığını söyledi. Kızı Mihriban Nur'un 11. sınıf, oğlu Mustafa Berkay (12) ortaokul 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Canavar, "İlk zamanlar kararsızdım ama ailem ve akrabalarım başta olmak üzere dostlarım bana sen bu işi yaparsın dediler. Manevi olarak destek verdiler. Onlardan aldığım cesaretle bu işe başladım. Esnafımıza çay servisi yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Günde yaklaşık 20 kilometre yol yürüyorum. Ama ne yapalım geçim kaygısı. İşimi seviyorum. Sabah 05.30'da iş yerimi açıyor, akşam saat 19.00'a kadar çalışıyorum" dedi.


İş yerinde kendi ev yapımı yemekleri de siparişle esnafa ulaştırdığını belirten Ayşe Canavar, "Hem ocakçılık, hem çay servisi hem de bir yandan ocakta börek yapıyorum. Yardımcım Ayşe hanımla birlikte tüm siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayan olduğumuz için ilk etapta esnafımız yadırgadı. Bayan çaycı mı olur dediler. Ama zamanla alıştılar. Hatta çay içmek istemeyen bile bayan yapıyorsa çayı içeriz diyorlar" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Adebayo Akinfenwa, Ayşe Teyze, Osmaniye, Düziçi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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