Ayşe Tolga: "Yüz Yogası İle Cildiniz Parlasın"

Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak cildinizin tazeliğini koruyabilirsiniz.

Yoga hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlenmek, gençliğimizi korumak için en iyi egzersizlerinden biri. Peki, genç ve sıkılaşmış bir vücuda sahip olmak için en iyi yöntemlerden biri olan yogayı yüzünüze uygulamayı hiç düşündünüz mü?

Aromaterapist ve sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga "Cildimize parlaklık kazandırmanın ve sarkmasını engellemenin en iyi yollarından biri düzenli yüz yogası uygulamak. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız yüz egzersizleri, cildinizi tazeler, kan akışını hızlandırır, cildimizin kolajen salgılamasını sağlar. Bu sayede cildiniz ışıltı ve canlılık kazanır" diyor.

İşte günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak cildinizi genç ve diri tutacak egzersizler…

DUDAKLAR VE ÇEVRESİ

Dudak çevresinde oluşan kırışıklar pek çok kadının kabusu. Ancak küçük bir egzersizle bu bölgedeki kasları çalıştırmak ve yaşlanma etkilerini geciktirmek mümkün. Dudaklarınızın arasına bir kalem alarak ileri geri yuvarlayın. Bu basit egzersizi her gün yaklaşık 15 kere tekrarlayarak kısa sürede cildinizde oluşan değişime siz bile şaşıracaksınız.

YANAKLAR

Yanak bölgesindeki kaslarınızı çalıştırmak için en kolay egzersizlerden biri balon şişirmek. Her gün bir balon alıp birkaç dakika şişirip söndürün. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlamak hem yanak kaslarınızın çalışmasını hem de kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlayacak. Hatta birkaç tekrardan sonra yanaklarınızın ne kadar yorulduğuna inanamayacaksınız.

GÖZ VE ÇEVRESİ

Çok bilinen bir başka egzersiz de alnınızı ve göz çevrenizi sıkılaştırmanızı sağlayacak. İşaret ve orta parmaklarınızı yüzünüzün iki yanında kaş üstünüze yerleştirin. Yüzük ve serçe parmaklarınız ise burnunuzun iki yanında olsun. Hafif basınçlar ile 10 saniye bastırarak nefes verin. 15 kez tekrarlayın.