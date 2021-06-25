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Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında eski eşe haksız tahrik indirimi - Son Dakika

Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında eski eşe haksız tahrik indirimi

25.06.2021 17:19
Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında eski eşe haksız tahrik indirimi, System.String[]

Eskişehir'de boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanan eski eşe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozan istinaf mahkemesi, sanığı haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir'de boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanan eski eşe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozan istinaf mahkemesi, sanığı haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında, maktul Ayşe Tuba Arslan'ın boşandığı eşi tutuklu sanık Yalçın Özalpay, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmamıştı. Mahkemenin kararının ardından dava, üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

İstinaf mahkemesinde görülen ilk duruşmada savcı, "haksız tahrik indirimi" talep etti. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Özalpay'ın aldatıldığı ve suçu haksız tahrik altında işlediği yönündeki beyanına itibar edilmesi gerektiğini, sanığın "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yalçın Özalpay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Avukat Murat Yurdakul, Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme ve avukatları Heval Yıldız Karasu, Pınar Çevik Arpacı, Funda Güney ve Fatma Girgin ile sanık avukatı Görkem İlyas Sayar ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Boşandıktan sonra beni tahrik ediyordu"

Karardan önce son savunmasını yapan sanık Yalçın Özalpay, önceki beyanlarını tekrarlayarak, "25 yıl boyunca eşimi hiçbir şeye muhtaç etmedim. Yaklaşık 10 yıldır eşim başkalarıyla ilişki yaşıyormuş, hatta buradan kazandığı paralarla ayrı ev almış, bu evi de garsoniyer olarak kullanıyormuş. Bu ortaya çıktıktan sonra eşimin bizim yüzümüze bakacak hali kalmadığı için evden ayrıldı ancak hemen evimin yakınında karşıda ev tuttu. Bu süreç içerisinde de sürekli beni tahrik ediyordu. Beni tehdit ettiriyordu. Kurbandan kalma arabamda bıçaklar vardı. Onları eve çıkartacaktım, karşımdan geldi. Bana yine hakaret ve tehditlerde bulundu, tartıştık. Ben bir kere vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Haksız tahrik indirimi uygulandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi heyeti, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozarak, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü.

Olay, 2019'un Ekim ayında Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Ayşe Tuba Arslan (46), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (55), yanında taşıdığı satırla Arslan'a saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Arslan'ı kurtaran vatandaşlar, Özalpay'ı linç etmek istedi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan Özalpay, çevredekiler tarafından tekrar yakalandı. Suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevrede bulunan vatandaşlarca dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen Özalpay daha sonra tutuklandı. Ayşe Tuba Arslan ise, kaldırıldığı hastanede 44 gün verdiği yaşam mücadelesinin sonunda hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında eski eşe haksız tahrik indirimi
Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında eski eşe haksız tahrik indirimi
Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında eski eşe haksız tahrik indirimi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Eskişehir, Ayşe Tuba , Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında eski eşe haksız tahrik indirimi - Son Dakika


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