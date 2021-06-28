Üye Girişi
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK' - Son Dakika

ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'

28.06.2021 15:22
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK', System.String[]

ESKİŞEHİR'de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'a (52) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 24...

ESKİŞEHİR'de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'a (52) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayşe Tuba'nın ailesini temsil eden ve kadınlardan oluşan avukatlar Yargıtay'a itirazda bulunacaklarını açıklarken, Av. Funda Güney, "Ortalama 10 yıl sonra bu sanık aramızda olacak" dedi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurulması sonucu ağır yaralandı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetti, katil zanlısı Özalpay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, birinde 'Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Yalçın Özalpay'a 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

GECE KARŞILIKLI ARAMA VE MESAJLAŞMA 'TAHRİK' SAYILDI

İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen istinaf davasının karar duruşmasında, sanık Yalçın Özalpay, "Evliliğimiz boyunca eşimi hiçbir şeye muhtaç etmedim. Kurban Bayramı'ndan kalma arabamda bıçaklar vardı. Onları eve çıkartacaktım, karşımdan geldi. Bana yine hakaret ve tehditlerde bulundu, tartıştık. Ben bir kere vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı. Eski eşini de kendisini aldatmakla suçladı. 2'nci Ceza Dairesi heyeti, Ayşe Tuba Arslan'ın gece geç saatlerde dosyada adı geçen erkekle karşılıklı telefonla görüşmesini ve mesajlaşmasını 'sadakat yükümlülüğüne aykırı' kabul edip, bunu haksız tahrik indirimine dayanak olarak gösterdi. Bu nedenle 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 'haksız tahrik indirimi' uygulayıp cezayı 24 yıla düşürdü.

'KATİL, 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'

Ayşe Tuba Arslan'ın aile avukatlığını üstlenen Eskişehir barosuna kayıtlı kadın avukatlar, kararla ilgili Yargıtay'a itiraz edeceklerini açıkladı. Eskişehir Barosu'nda Ayşe Tuba Arslan dava komitesi adına konuşan Av. Funda Güney, Yalçın Özalpay'ın 24 yıllık cezasına rağmen yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olacağını söyledi. Av. Güney, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırmış ve herkesin gözü önünde satırla eski eşini katleden sanığın, 'canavarsa hisle' hareket etmediğini ve haksız tahrik altında bu cinayeti işlediği yönünde karar vermiş ve sanık Yalçın sadece 24 yıl ceza almıştır. Bu kararla sanığın değil, Ayşe Tuba'nın hayatını yargılamış, sanık hakkında ise haksız tahrik indirimi uygulamıştır. Tarafların arasında evlilik birliği dahi kalmamasına, tarafların boşanmasına rağmen mahkeme olmayan evliliğin sadakat yükümlülüğü üzerinden karar vermiştir. Sanık mahkemeden 24 yıl ceza aldı ama bilindiği gibi bunun infaz ve yatar cezası farklı. Normal şartlarda 3'te 2'si kadar yani 16 yıl hapis yatması gerekiyor. Fakat yeni ceza infaz düzenlemelerine göre bu 11 yıla kadar inebiliyor. Yani ortalama 10 yıl sonra bu sanık aramızda olacak" diye konuştu.

ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'
ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK'

Ceza Dairesi, Eskişehir, Ayşe Tuba, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu 15:36 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu Muğla'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor 15:31 Muğla'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı 15:30 Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek 14:53 CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? 14:46 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti 14:24 Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti
Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
15:35 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu
15:33 GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı
15:30 Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
15:30 Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
14:53 CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
14:52 Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı
14:48 Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı
14:45 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?
14:32 BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı
14:24 Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti
Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
15:49
GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı         
15:34
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde         
15:30
Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı         
14:53
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı         
14:48
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor         
14:00
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 15:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR 'AYŞE TUBA'NIN KATİLİ 10 YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement