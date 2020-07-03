Ayşe Tuba'yı satırla öldüren kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası - Son Dakika

Ayşe Tuba'yı satırla öldüren kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası

ESKİŞEHİR'de, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık Özalpay hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamazken, sanık Özalpay mahkemedeki son savunmasında, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, asla Ayşe Tuba'yı tasarlayarak öldürmedim" dedi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak, öldürüldü. Yakalanan Özalpay, tutuklanarak cezaevine koyuldu. Hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay, bugün karar duruşmasına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Özalpay, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmada öldürülen Ayşe Tuba Aslan'ın babası Serdar Arslan ile annesi Meral Sondikme de yer aldı.

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Avukatların savunma ve taleplerinin ardından son sözleri sorulan sanık Yalçın Özalpay, tasarlayarak öldürme suçunu kabul etmediğini söyledi. Özalpay, "Ben hiçbir zaman cinayeti tasarlamadım. Ayşe Tuba'nın ailesi üzerime geldi. 2 sene karşımdaki evde oturdu. Eğer öldürme niyetim olsaydı o zaman yapardım. Bu olaylardan dolayı çok pişmanım, 2 çocuğum var, onlar için elimden geleni yaptım. Çocuklarımı alıp, şehri terk etmek istiyordum ama bu olaylar oldu. Çok pişmanım" dedi.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Yalçın Özalpay hakkında, boşandığı eşi Ayşe Tuba Aslan'ı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulamadı.

OLAY NEYDİ?

Eskişehir'de Yalçın Özalpay, boşandığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ı, geçen yıl ekim ayında satırla saldırarak ağır yaralamıştı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında birinde 'ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe vererek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.


Eskişehir, Ayşe Tuba , Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşe Tuba'yı satırla öldüren kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası - Son Dakika

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