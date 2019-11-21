Son Dakika Haberleri: Ayşe ve Kerem'in ilk gecesi!
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Ayşe ve Kerem'in ilk gecesi!

6 saat önce

Afili Aşk 20 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem ve Ayşe, aşk ilanından sonra ilk kez yan yana geliyor.

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Afili Aşk 20 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem ve Ayşe, aşk ilanından sonra ilk kez yan yana geliyor. Kerem, ilk gecelerinin özel olması için bir takım hazırlıklara girişiyor. Romantik bir ortam hazırlayan Kerem, Ayşe için her şeyi yapıyor. Ayşe ise ne yapacağını bilemiyor ancak içten içe Kerem'e olan aşkından da yerinde duramıyor. İkili bir süre hazırlık yapıyor. Kerem, artık sevdiği kadınla birlikte uyumak istiyor ancak Ayşe'den gelen hamle yine hayal kırıklığı yaşatıyor. Ayşe, sevgili oldukları için bir süre sevgili gibi davranmaları gerektiğini ve Kerem'in yine kanepede yatması gerektiğini söylüyor. Peki Kerem bu konuda Ayşe'yi dinleyecek mi?


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:36 
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