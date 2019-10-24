Son Dakika Haberleri: Ayşe ve Kerem'in itiraf yemeği!
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Ayşe ve Kerem'in itiraf yemeği!

48 dakika önce

Afili Aşk 23 Ekim Çarşamba yayınlanan son bölümde Ayşe, Kerem'den beklediği itirafı bir türlü duyamaz. Kerem ise bunu söylemenin uygun bir yolunu arar. Ayşe ile romantik bir akşam yemeğine çıkmayı ve orada aslında bu konuyu aydınlatmayı hedefleyen Kerem harekete geçer.

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Afili Aşk 23 Ekim Çarşamba yayınlanan son bölümde Ayşe, Kerem'den beklediği itirafı bir türlü duyamaz. Kerem ise bunu söylemenin uygun bir yolunu arar. Ayşe ile romantik bir akşam yemeğine çıkmayı ve orada aslında bu konuyu aydınlatmayı hedefleyen Kerem harekete geçer. Kerem'den gelen yemek teklifi ile ayakları yerden kesilen Ayşe ise artık zamanının geldiğini düşünmeye başlar. Ayşe bu yemek için kendine çok özen gösterir ve Kerem onu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemez. İkili yemeğe çıkar ve konular yavaş yavaş açılmaya başlar. Ancak tam o sırada ortadan kaybolan Kerem her şeyi berbat eder. Ayşe, hayallerle gittiği akşam yemeğinden yalnız ve eli boş döner...


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:14 
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