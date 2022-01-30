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Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı - Son Dakika

Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı

30.01.2022 09:50
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı

ANTALYA'da hemşirelik yapan Ayşe Kalkan (50), meslektaşı ve 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin (48) ile Ağrı Dağı'na tırmandı.

ANTALYA'da hemşirelik yapan Ayşe Kalkan (50), meslektaşı ve 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin (48) ile Ağrı Dağı'na tırmandı. Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında değiştiği Ağrı Dağı'nda 6 gün ve 7 gece kalan Keskin ile Kalkan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmayı başardı.  Zorlu bir tırmanışı başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Kalkan, "Türk kadının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. İyi örnek teşkil etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na hemşirelik yaptığı Antalya'dan gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu 3'üncü kademe antrenörü de olan Ayşe Kalkan, geçen yıl 2 kez kış tırmanışı denemesinde bulundu. Kalkan şubat ayında olumsuz hava şartları, mart ayında ise arkadaşlarının rahatsızlanması nedeniyle zirve yapamadan geri döndü. Ayşe Kalkan, geçen hafta kendisi gibi hemşire ve antrenör olan 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin'le Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. Gerekli hazırlıkları yapan Kalkan ve Keskin, 22 Ocak günü zorlu Ağrı Dağı tırmanışına başladı. Sırtlarında 10 gün kendilerine yetecek kadar malzeme dolu çantaları ile Çevirme köyünden tırmanışa geçen 2 arkadaş, 3 bin 500 metrede kamp kurdu. Tipi ve soğuk sebebiyle hava şartlarının düzelmesi için bekleyen Kalkan ve Keskin, ilk zirve denemesinde olumsuz hava şartları sebebiyle 4 bin 200 metreden geri döndü. Bir süre bekledikten sonra kamplarını 4 bin 100 metreye taşıyan 2 kadın dağcı, hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte 27 Ocak Perşembe günü sıfırın altında 40 derece soğukta Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmayı başardı. Soğuk hava sebebiyle saçları buz tutan iki kadın dağcı zirvede yaklaşık 15 dakika kaldıktan sonra inişe geçti.

'İSKENDER IĞDIR'I ANDIK'Zorlu tırmanışı başarıyla gerçekleştiren Ayşe Kalkan, 2021'de yapamadığı kış tırmanışını gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. 2 kadın dağcının hiçbir lojistik destek almadan zirve yapmasının önemli olduğunu ifade eden Kalkan, "Türk kadının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. İyi örnek teşkil etmek istiyoruz. Faaliyet başından sonuna kadar her detay düşünülüp planlanmıştı. Buzul geçişi ve soğuk zor zamanlardı. Bu tırmanışta ayrıca 2000 yılı kışında hayatını Ağrı Dağı'nda kaybeden İskender Iğdır'ı da andık" diye konuştu.SOĞUKLA HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK MÜCADELE Arkadaşı Semra Keskin'le 6 gün süren zirve yolculuğunu anlatan Ayşe Kalkan, şunları söyledi:  "21 Ocak'ta Doğubayazıt'ta buluştuk, 22 Ocak'ta Çevirme köyünden tırmanışa başladık. İlk kampı 3500 metrede kurduk. Hava şartlarının uygun olmasını bekledik. Meteoroloji de normal gibi görünse de dağda hava çok değişik oluyor. Onun için 3 bin 500 metre rakımda 4 gece kaldık. Hava sıcaklığı yer yer sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında değişiyordu. Fotoğraf ya da video çekmek için eldiveni çıkardığımda ellerim donacak gibi oluyordu. 4 günün ardından yaptığımız zirve denemesini olumsuz hava şartları sebebiyle tamamlamadık ve 4 bin 100 metredeki ana kampa geri döndük. Burada bekledikten sonra 27 Ocak Perşembe günü hava şartlarının da biraz iyileşmesiyle Semra Keskin ile zirveye ulaştık. Aşırı soğuk sebebiyle ancak 15 dakika durabildiğimiz zirveden daha sonra inişe geçtik. Eşyalarımızı toplayıp inerken çok soğuktu, neredeyse donuyorduk. Soğukla hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verdik. Tırmanışta her şeyi bilerek, düşünerek, doğru adımlar atarak yaptık."DOĞUBAYAZIT HALKINDAN DESTEK İki kadın olarak yapacakları zirve yolculuğu öncesi Doğubayazıt halkından destek gördüklerini belirten Kalkan, "Tırmanış başladıktan sonuna kadar ilçe halkı bizden haber bekledi. Biz de telefonların şarjı bitmesin diye belli zamanlarda onları arayarak iyi olduğumuzu ve yerimizi bildiriyorduk. Tırmanış sonrası kaldığımız otelde bir amca bizim zirve fotoğrafımızı istedi. Onların bu desteği bizi çok mutlu etti" dedi.

Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
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Ağrı Dağı, Antalya, Ocak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı - Son Dakika
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