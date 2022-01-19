Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar - Son Dakika

KONYA'da apartman koridorunda dövülen Ayşe Nur Eker'i (29) kurtarmaya çalışan boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (35) bıçaklanıp öldüğü, arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42) yaralandığı olayın sanıkları Fatih Özçiftçi (29) ve Yaşar Karadeniz'in (30) yargılanmasına başlandı. Çumralıgil'in annesi Emine Çumralıgil, duruşmada, 5 yaşındaki torunu Elif'in yetim kaldığını belirterek, "Canımızı aldılar. Bir evlat yetim kaldı. Her zil çaldığında 'Babam mı geldi?' diyor. En ağır cezayı alsınlar" dedi.

Olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki günlük kiralık dairelerin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Sigortacılık yapan, aynı zamanda boks antrenörü olan Orhan Çumralıgil, bekar arkadaşı Dündar Kömürcü'nün evine gitti. Evde 5 arkadaş otururken, saat 00.30 sıralarında apartmanın koridorunda kadın çığlıkları duyuldu. Kapıyı açtıklarında 2 kişinin Ayşe Nur Eker'i dövdüğünü gören Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü yardıma koştu. Ancak 2 arkadaş, Ayşe Nur Eker'i döven Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz'in saldırısına uğradı. Fatih Özçiftçi, evden aldığı bıçakla Dündar Kömürcü'yü karnından, Orhan Çumralıgil'i de göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle yere yığılan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi. Kömürcü ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.