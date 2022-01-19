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Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar - Son Dakika

Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar

19.01.2022 16:11
Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar

KONYA'da apartman koridorunda dövülen Ayşe Nur Eker'i (29) kurtarmaya çalışan boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (35) bıçaklanıp öldüğü, arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42) yaralandığı olayın sanıkları Fatih Özçiftçi (29) ve Yaşar Karadeniz'in (30) yargılanmasına başlandı.

KONYA'da apartman koridorunda dövülen Ayşe Nur Eker'i (29) kurtarmaya çalışan boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (35) bıçaklanıp öldüğü, arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42) yaralandığı olayın sanıkları Fatih Özçiftçi (29) ve Yaşar Karadeniz'in (30) yargılanmasına başlandı. Çumralıgil'in annesi Emine Çumralıgil, duruşmada, 5 yaşındaki torunu Elif'in yetim kaldığını belirterek, "Canımızı aldılar. Bir evlat yetim kaldı. Her zil çaldığında 'Babam mı geldi?' diyor. En ağır cezayı alsınlar" dedi.

Olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki günlük kiralık dairelerin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Sigortacılık yapan, aynı zamanda boks antrenörü olan Orhan Çumralıgil, bekar arkadaşı Dündar Kömürcü'nün evine gitti. Evde 5 arkadaş otururken, saat 00.30 sıralarında apartmanın koridorunda kadın çığlıkları duyuldu. Kapıyı açtıklarında 2 kişinin Ayşe Nur Eker'i dövdüğünü gören Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü yardıma koştu. Ancak 2 arkadaş, Ayşe Nur Eker'i döven Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz'in saldırısına uğradı. Fatih Özçiftçi, evden aldığı bıçakla Dündar Kömürcü'yü karnından, Orhan Çumralıgil'i de göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle yere yığılan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi. Kömürcü ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YARGILANMAYA BAŞLANDITutuklu Yaşar Karadeniz ve Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil'e yönelik 'kasten öldürme', yaralanan Dündar Kömürcü'ye yönelik ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Tutuklu 2 kişi SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Orhan Çumralıgil'in babası Turhan, annesi Emine, kardeşi Oğuzhan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.AYAĞIYLA YAŞIYOR MU DİYE KONTROL ETMİŞFatih Özçiftçi ifadesinde, "Ben mahkemeye katılmak istiyorum. Daha sağlıklı ifade verebilmek için orada bulunmak istiyorum" dedi.Yaşar Karadeniz ise savunmasında, komşusu Ayşe Nur Eker ile birlikte olduklarını belirterek şunları söyledi: "Evde otururken, alkol alıp yemek yerken, komşum olan Ayşe Nur'u çağırdım. Çocuğuyla birlikte geldi. Ayşe Nur ile 2 aydır birlikteyiz. Aramızda tartışma çıktı. Ayşe Nur'a evden gitmesini söyledim. Tartışarak kapıya çıktık. Sesler üzerine güvenlik geldi. Sessiz olmamız konusunda bizi uyardı. Daha sonra da yan daireden 2 kişi çıktı. Dinlemeden üzerimize hızla geldiler. Ben 'Gelmeyin bir şey yok' diyerek geri çevirmek istedim. Orhan, bana yumruk attı. Ben kendimi kaybettim. Yere yığıldım. Bundan sonrasını hatırlamıyorum ama sonrasında Fatih'e saldırmışlar. Fatih de evden bıçak alarak ikisini de yaralamış. Orhan'ın yumruğuyla korku ve paniğe kapıldım. Kendime geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu. Yaşıyor mu diye Orhan'ın ayağını ayağımla dürttüm ama tepki vermedi. Kazan dairesi koridorunda Dündar yatıyordu. Ona gittim. Eliyle karnını tutuyordu ve durumunun iyi olduğunu söyledi."'TORUNUM HER ZİL ÇALDIĞINDA 'BABAM MI GELDİ' DİYOR'Duruşmada müşteki olarak dinlenen Turhan Çumralıgil, "Bunlar vahşi. Oğlumu 3 kez bıçaklamışlar. Şikayetçiyim" dedi.Emine Çumralıgil ise 5 yaşındaki torunu Elif'in yetim kaldığını belirterek, "Bizim canımızı aldılar, ciğerimizi yaktılar. Bir tane evlat yetim kaldı. Her zil çaldığında 'Babam mı geldi?' diyor. 'Babamı arayın, gelsin, ne zaman gelecek?' diye soruyor. Bunları Allah'a havale ediyorum. En ağır cezayı alsınlar" dedi.Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar
Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar
Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar
Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar
Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar
Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar
Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar
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Yaşar Karadeniz, Konya, Fatih, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşe'yi kurtarmak isterken öldürülen boks antrenörünün annesi: En ağır cezayı alsınlar - Son Dakika
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