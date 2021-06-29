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Ayşe Yüksel "Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum" - Son Dakika

Ayşe Yüksel "Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum"

29.06.2021 09:23
Ayşe Yüksel

DÜZCE(İHA) – Özel bir televizyon kanalında yapılan yarışma da başarılı performans göstererek, yarışmada üçüncü olan Düzceli Ayşe Yüksel, Düzcelilere çok teşekkür ederek yarışma sırasında yazdığı bir şarkısını çıkartmak istediğini söyledi.

DÜZCE(İHA) – Özel bir televizyon kanalında yapılan yarışma da başarılı performans göstererek, yarışmada üçüncü olan Düzceli Ayşe Yüksel, Düzcelilere çok teşekkür ederek yarışma sırasında yazdığı bir şarkısını çıkartmak istediğini söyledi.

Özel bir televizyon kanalında yapılan bir yarışmada başarılı bir performans gösteren Düzceli Ayşe Yüksel, uzun bir aranın ardından Düzce'ye döndü. Ailesi ile hasret gideren Yüksel, Düzce Üniversitesi bahçesinde de basın mensupları ile bir araya geldi. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle fotoğraf çektiren Yüksel, daha sonra açıklamalarda bulundu. Yüksel yarışmada büyük şeyler kazandığını belirttiği açıklamasında, "Yarışmada çok iyi zamanlar geçirdim. Orada her zaman aklımda Düzce vardı. Düzcelilerin yaptığı parkurları yıkıp geçtim. Son oyunumu 10'a 3 gibi büyük farkla kazandım. Daha sonra finale kadar geldim. Güzel anılar oluşturdum" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşe Yüksel, "Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum. Çünkü çok anlamlı benim için değeri olan bir şey. Seneye tekrar bir yarışma olacak çağırılırsam oraya da tekrar gitmek istiyorum. Yarışmanın psikolojisinden henüz çıkmış değilim. Beni destekleyen tüm Düzcelilere çok teşekkür etmek istiyorum. Düzce Üniversitesi'nde okurken hiçbir zaman pişman olmadan okudum. Düzce'yi daha ileriye nasıl taşıyabilirim ben diye düşündüm. Bunun için mücadele verdim. Bu üniversiteyi bırakmayıp daha çok kalkındırmak istiyorum. Daha çok yaymak istiyorum ki güzel başarıların da böyle küçük yerlerden de olsa çıkabileceğini, büyük başarılar çıkabileceğini göstermek için çabaladım. O yüzden Düzce Üniversitesi benim için çok başka. Anlamı da çok başka. Buranın insanı da benim için çok başka. Her zaman onurlandıracak gururlandıracak şekilde kendi yaşıtlarıma da küçüklerime de örnek olmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Rektör Çakar, Ayşe'yi tebrik etti

Ayşe Yüksel, ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ayşe Yüksel'le yarışmada yaşadığı deneyimler hakkında bir süre sohbet etti. Azmi ve mücadelesi için Ayşe'yi tebrik eden Nigar Demircan Çakar, başarı dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Ayşe Yüksel Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum
Ayşe Yüksel Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum
Ayşe Yüksel Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum
Ayşe Yüksel Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayşe Yüksel 'Yarışmada yazdığım bir şarkım var o şarkıyı çıkartmak istiyorum' - Son Dakika


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