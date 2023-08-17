Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi - Son Dakika
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Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi

Son Güncelleme: 17.08.2023 07:58

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' karakteri ile tanınan Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarına yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Güzellik algısı üzerinden saldırıya uğradığını ifade eden genç oyuncu, yaşadığı durumun kendisini ürküttüğünü söyledi.

Televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki "Duygu" rolüyle tanınan genç oyuncu Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi. Güzellik algısından dolayı bir virüs gibi kendisine saldırıldığını söyleyen oyuncu, "Bu beni ürkütüyor" dedi.

"BU YORUMLAR ÜRTÜCÜ, HASTALIK GİBİ"

Fotoğraflarına gelen "Yaşlanmışsın" ve "Ne olmuş sana gibi yorumlar sonrası Instagram hesabından sitem eden Tatari, "Lütfen açın bir yorumları okuyun. Normal değil bu. Bana hayır güzelsin falan gibi mesajlar atmanıza da gerek yok. Size yemin ederim ben aynaya baktığımızda gördüğümle de hayatın içinde kendimi nasıl hissettiğimle de çok mutluyum. Bu yorumlar benim hayatımda hiçbir fark yaratmıyor. Ama bu hiç normal değil. Ürkütücü hatta baya bir hastalık gibi" dedi.

"BİR VİRÜS GİBİ SALDIRGANLIK"

Güzellik algısı üzerinden yapılan yorumların özgüveni yeterli olmayan insanlarda olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara bu konuda öz güveni eksik insanlara neler yapabileceği bu yorumların, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum."

2017 yılında kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile nikah masasına oturan Ayşecan Tatari'nin bir kız çocuğu var.

Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
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Ayşecan Tatari, Kadın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kadın Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi - Son Dakika
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