Ayşegül Aldinç'in annesi hastanelik oldu

Annecim için dualarınızı esirgemeyin

Ayşegül Aldinç'in annesi önceki gün evinde kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı, ameliyata alınacak annesi için hayranlarından dua istedi.

Ayşegül Aldinç'in annesi geçirdiği kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırdı. Sanatçı, annesinin ameliyat olacağını duyurdu. Oldukça üzgün olan Aldinç, önceki gün hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Canım anneciğim, ayakta bir yanından diğer yanına dönerken dengesini kaybederek düştü. Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış. Ameliyat olacak. Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. Geçmiş olsun dileklerinize bin teşekkür."

Yeda 4 yaşında

Zeynep Sever Demirel- Volkan Demirel çifti, küçük kızları Yeda'nın 4'üncü yaşını Bodrum'da kutladı. Aile arasındaki doğum günü için balonlarla süsler yapıldı. Zeynep Sever Demirel, bu özel günden kareleri "Benim güzel kızım" notuyla paylaştı.

İtalyan gelin İstanbul turunda

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın İtalyan sevgilisi Sara Arfaoui, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu Almanya'da kamptayken, Arfaoui arkadaşlarıyla İstanbul'un keyfini çıkardı.

İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan'ın nişanlısı Sara Arfaoui, ailesi ve arkadaşlarıyla İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu Almanya'da kamptayken tatile çıkan Sara Arfaoui, Galata'da Maraş dondurması aldığı, çay ve mantının tadına baktığı anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Yeni tarzı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berna Keklikler, son haliyle dikkat çekti. Keklikler, havuzda spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından tasarım mayokinisiyle poz veren Keklikler, takipçileri tarafından bolca yorum ve beğeni aldı.

Toplantı trafiği

Aslı Turanlı önceki gün Zorlu AVM'deydi. Turanlı, yoğun bir toplantı trafiği sonrasında kendisine vakit ayırma şansı bulduğunu belirtti: "Yeni sezonda sürprizlerim olacak. Tiyatro oyunu için gelen birkaç teklif var. Onlarla ilgili görüşmelerimiz oldu. Ayrıca yeni sezonda ekranda olabilirim. Ama henüz netleşen bir durum yok."

Tatile çıktı

Arda Turan, liglere verilen arayı tatile çıkarak değerlendirdi. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve oğulları Hamza Arda ile Asil Aslan'la Bodrum'da denizdeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk defa klipte rol aldım

Mehmet Ali Erbil önceki gün sosyal medya fenomeni Ece Ronay'la Vadistanbul'da yemek yedi. Ünlü şovmen, Ronay'ın yeni şarkısının klibinde rol aldığını söyledi: "İlk defa bir klipte rol aldım, çok eğlendik. Yeni neslin enerjisine bayılıyorum." Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Erbil, "Sağlığım iyi olduktan sonra gerisi kolay" dedi.

Bodrum'a döneceğim

Selin Demiratar önceki gün İstinye Park'ta dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaparken görüntülendi. Oyuncu, yaz sezonunu Bodrum'da geçirdiğini söyledi: "İstanbul'a işlerim olduğu için geldim. Birkaç gün sonra tekrar Bodrum'a döneceğim. Sezon bitmeden biraz daha orada kalmayı planlıyorum."