Ayşegül Aldinç: Şiddete karşıyım ama... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ayşegül Aldinç: Şiddete karşıyım ama... - Son Dakika Magazin

Ayşegül Aldinç: Şiddete karşıyım ama...

6 saat önce

Bir tokat animasyonu videosunu "Baştan söyleyeyim şiddete karşıyım. Ama bir parça gerginim bazı sorumsuzluklar yüzünden" notuyla yayınlayan ünlü sanatçı, paylaşımında evde günlerini nasıl geçirdiğini de anlattı: "Ben hayatımda bu denli yorulduğumu hatırlamıyorum.

Ayşegül Aldinç: Şiddete karşıyım ama..., System.String[]

Bir tokat animasyonu videosunu "Baştan söyleyeyim şiddete karşıyım. Ama bir parça gerginim bazı sorumsuzluklar yüzünden" notuyla yayınlayan ünlü sanatçı, paylaşımında evde günlerini nasıl geçirdiğini de anlattı: "Ben hayatımda bu denli yorulduğumu hatırlamıyorum. Setler, stüdyolar, konserler, event'ler. Onlar hikaye. Akşam olunca yattığım yeri bilmiyorum yeminle. Bütün ev kadınlarını alınlarından öpüyorum. Dışarıdan eve varış faslı konusunda eminim pek fazla ortak rutinimiz var. Din, dil, ırk, varlıklı, varlıksız, ünlü, ünsüz ayrımı yapmadan eşitlenmek tam olarak böyle bir şey. Dünya vatandaşlığımızın sağlamasını, sağlıkla ilgili bu sebepten yapmasaydık iyiydi. Eve vardığımda kapıdaki striptiz faslımı anlatmıştım daha önce. Nağmesiyle 'İyi ki doğdun Ayşegül, iyi ki doğdun Ayşegül' diyerek ellerimi yıkamak suretiyle gelmiş geçmiş ve kısmetse gelecek doğum günlerimi topluca kutlamaktan da helak oldum. Köpürtme işleminin az 20 saniye olması gerekiyormuş ve doğum günü şarkısı o kadar sürüyormuş. Umarım dünyamız biz tepişmeye ara verdiğimiz için kendine geliyordur."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:54 

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