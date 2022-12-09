Ayşegül Aydın davasında mide bulandıran detay! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış - Son Dakika
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Ayşegül Aydın davasında mide bulandıran detay! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış

09.12.2022 17:06
Ayşegül Aydın davasında mide bulandıran detay! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış

Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıs tarafından adım adım takip edilen ve başına taşla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın duruşmasında okunan adli tıp raporunda genç kızın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı da yer aldı.

12 Temmuz 2021'de Gebze Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen Ayşegül Aydın, evine yaklaşık 200 metre kala kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu Muhammed A.'nın saldırısına uğramış, Aydın'ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs genç kıza saldırmış ve Ayşegül Aydın aldığı darbeler sonucu ağır yaralanmıştı. Zanlı tutuklanırken, genç kız ise 5 ay boyunca gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitirmişti.

TECAVÜZ ŞÜPHESİ KANITLANDI

Sanık Muhammed A.'nın Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda Ayşegül Aydın'ın babası Metin Aydın, annesi Şükran Aydın ve avukatları hazır bulunurken, sanık Muhammed A. ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Ayşegül Aydın'ın arkadaşları da, adliye önüne gelerek aileyi yalnız bırakmadı. Duruşma esnasında adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. İlk duruşmada genç kızın ağabeyinin, sanığın savunmasını tercüme eden tercümanı yaralamasından dolayı tercümanların duruşma salonuna gelmek istemediği öğrenildi. Bunun üzerine bir tercüman yine SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katıldı.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşegül olayında yeni gelişme! Afgan şahsın kıza tecavüz ettiği kanıtlandı

KATİL ZANLISININ İFADESİ ALINAMADI

Mahkemeye sunulan adli tıp raporunda Ayşegül Aydın'ın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Zanlı Muhammed A.'nın ifadesine başvurulduğu zaman, şahıs kendisinin Türkçe bilmediğini söyledi. SEGBİS ile bağlanan tercüman ise sanığın sözlerini tam olarak anlayamadığını söyledi. Şahsın cezaevi görevlileriyle Türkçe konuştuğunu gören mahkeme heyeti, zanlıdan Türkçe savunma yapmasını talep etti. Ancak Muhammed A., sorulan bazı soruları anlamadığını belirterek, cevap vermedi. Katil zanlısının ifadesinin sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek hem sanığın hem de tercümanın salonda bulunması kararını verdi. Bu çerçevede sanık ve tercümanın güvenliğinin sağlanması hususunda Kocaeli Valiliği'ne yazı yazıldı. Duruşma 17 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşegül olayında yeni gelişme! Afgan şahsın kıza tecavüz ettiği kanıtlandı

"OĞLUMUZUN İÇERİDE TUTULMASI ZORUMUZA GİDİYOR"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan baba Metin Aydın, "Ayşegül'ün ilk duruşmasında benim oğlum Esat, kendini mahkemede kaybetmesi sonrasında istenmeyen bir eylemde bulundu. Tasvip etmediğimiz bir eylemde bulundu. Bundan dolayı da şu anda tutuklu olarak Kandıra Cezaevi'nde yatmakta. Oğlumun bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Şu anda bir çocuğum cezaevinde, bir çocuğum mezarda. Bomboş evde bekliyoruz. Bu zulmün bize daha fazla yapılmamasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konuya bizzat el atmasını istiyorum. Burada olayı siyasi malzeme haline getirdiler. Bizim siyasetle bir ilgimiz yok. Benim oğlumun şu anda siyasi bir mahkum gibi içeride tutulması çok zorumuza gidiyor" dedi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşegül olayında yeni gelişme! Afgan şahsın kıza tecavüz ettiği kanıtlandı

MAHKEME BİR TÜRLÜ İLERLEYEMEDİ

Duruşmada sanığın Türkçe bilmediğini söylediğini kaydeden Aydın, "Sanık tercümanla da anlaşamadığını söyledi. Gardiyan ile çok güzel Türkçe konuştu. Hakim sanığın Türkçe konuştuğunu anlayınca şahsa ismiyle hitap ederek 'Sen Türkçe biliyorsun, gardiyanla konuşuyorsun, benimle de konuş' dedi. Ondan sonra şahıs biraz Türkçe bildiğini söyledi. Türkçe konuşmaya başladı, olayı anlatacağı yere geldiği zaman 'Anlamıyorum, bilmiyorum' demeye başladı. Sanığın buraya getirilmesini talep ettik. Sanığın ve tercümanın diğer mahkemede yan yana olarak ifadesinin alınması kararını verdiler. Sanığın ifadesinin alınamadığından dolayı mahkeme ilerleyemedi" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşegül olayında yeni gelişme! Afgan şahsın kıza tecavüz ettiği kanıtlandı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşegül olayında yeni gelişme! Afgan şahsın kıza tecavüz ettiği kanıtlandı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşegül olayında yeni gelişme! Afgan şahsın kıza tecavüz ettiği kanıtlandı
Kaynak: İHA
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Adli tıp raporu mahkemede; Afgan sanık, öldürdüğü Ayşegül'e cinsel istismarda bulunmuş Adli tıp raporu mahkemede; Afgan sanık, öldürdüğü Ayşegül'e cinsel istismarda bulunmuş

Ayşegül Aydın, Adli Tıp, Kocaeli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayşegül Aydın davasında mide bulandıran detay! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış - Son Dakika

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