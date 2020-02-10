Ayşegül Çakın, Özbekistan'dan 2 madalya ile dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayşegül Çakın, Özbekistan'dan 2 madalya ile dönüyor - Son Dakika

Ayşegül Çakın, Özbekistan'dan 2 madalya ile dönüyor

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Ayşegül Çakın, 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası müsabakalarında 2 bronz madalya almayı başardı.

Ayşegül Çakın, Özbekistan'dan 2 madalya ile dönüyor, System.String[]

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Ayşegül Çakın, 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası müsabakalarında 2 bronz madalya almayı başardı.

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde başlayan 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupasının ilk gününde Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Ayşegül Çakın, iki madalya birden kazandı. Yoğun katılımın olduğu müsabakalarda Çakın, koparmada 80 kilo ile 4'üncü, silkmede 108 kilo ile bronz, toplamda ise 188 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar madalya alan sporcuları tebrik ederek, "Türk Halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı sporcularından biri olan Ayşegül Çakın'ı kutlayarak, "Bartın Üniversitesi'nin genç sporcuları aldıkları başarılarla Türk Sporuna değer katmaya devam ediyor. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin alanında yetkin akademik kadrosunun büyük gayretleriyle yetiştirdiği sporcular böylece ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Başarılı sporcularımızdan biri olan Ayşegül Çakın da aldığı derecelerle isminden söz ettirerek, 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası müsabakalarında 2 bronz madalya almayı başardı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bartın Üniversitesi, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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