Ayşegül Çınar: Büyük tuzak kurdular - Son Dakika

Ayşegül Çınar: Büyük tuzak kurdular

18.03.2021 07:58
Ayşegül Çınar: Büyük tuzak kurdular, System.String[]

"Yargı süreci devam ediyor.

"Yargı süreci devam ediyor. Deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Büyük bir tuzağın içindeyim. Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım."

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.

Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi. Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına aldı. Çalıkoğlu'nun yapılan sorgusunda eski sevgilisinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

Sorgularının tamamlanmasının ardından oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi ve Nimet Y. adlı arkadaşı adliyeye getirildi.  Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşegül Çınar: Büyük tuzak kurdular

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ayşegül Çınar: Büyük tuzak kurdular - Son Dakika Magazin


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