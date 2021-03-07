Ayşegül Çınar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Arkadaşları ile Beylikdüzü'de bir mekanda eğlendikten sonra eve dönerken aracında yüksek miktarda yasaklı madde ile yakalanan oyuncu Ayşegül Çınar, Etiler Polis Karakolu'ndaki sorgusunun ardından tutuklanmıştı. İlk olarak 2. Sayfa'nın duyurduğu haberde yeni gelişmeler var. İfadesinde hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını, böyle ortamlarda da bulunmadığını söyleyen Çınar gözyaşları içinde "Bana kurtulmaya çalıştığım, ama beni sürekli tehdit eden eski erkek arkadaşım tuzak kurdu. Arabamın yedek anahtarı kaybolmuştu, onun aldığını tahmin ediyorum" iddiasında bulundu.



