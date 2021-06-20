Ayşegül Çınar kötü günleri bırakıp tatile çıktı

'Yasak Elma' dizisinde Lila karakteriyle adından söz ettiren Ayşegül Çınar, tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz mart ayında aracında uyuşturucuyla yakalandığı için gözaltına alınan oyuncu, daha sonra maddeleri eski erkek arkadaşının koyduğunu iddia etmişti. İki gün sonra serbest bırakılan ve davalık olan Çınar, bikinili pozunu paylaştı. Güneş emojisi koyan oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi. Çınar, tekne turuna bir dönem Mehmet Ali Erbil'le adı anılan Funda Aksu'yla çıktı. Çınar, tatilden fotoğraf ve video'ları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Çınar'ın fit hali ve dövmeleri de dikkat çekti.