Bursa'da 16 yerinden bıçaklanan ve yakılan kadının cinayet sanığı beraatını istedi - Son Dakika

Bursa'da 16 yerinden bıçaklanan ve yakılan kadının cinayet sanığı beraatını istedi

Bursa'da 11 yıl önce ormanlık alanda 16 yerinden bıçaklandıktan sonra yakılmış cesedi bulunan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun katil zanlısının yargılanmasında sanık beraatını istedi.

Bursa'da 16 yerinden bıçaklanan ve yakılan kadının cinayet sanığı beraatını istedi, System.String[]

Bursa'da 11 yıl önce ormanlık alanda 16 yerinden bıçaklandıktan sonra yakılmış cesedi bulunan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun katil zanlısının yargılanmasında sanık beraatını istedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Nilüfer ilçesindeki Çalı Barajı yakınlarında 2009 yılının mart ayında yaşandı. Ormanlık alanda yakılmış kadın cesedi olduğunu fark eden belediye işçileri, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ekipler, kimliği tespit edilemeyen kadının 16 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü ve daha sonra yakıldığını tespit etti. Geçen yıl polis ekipleri, dosyayı devralarak yeniden inceleme başlattı. Adli Tıp Kurumu raporlarını inceleyen polis, cesedin üzerinde yaptıkları incelemede 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA'ya rastladı. Alınan örnekleri polis kriminal laboratuvarına gönderen ekipler, yapılan eşleştirmede örneklerden birinin Bülent Çiftçioğlu'na ait olduğunu tespit etti. Çiftçioğlu'nun, cinayetin işlendiği dönemden önce Kapusuzoğlu adına kayıtlı telefon numarası ile sık sık görüştüğü anlaşıldı. Aileden ve cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler, cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait olduğunu belirledi. Yakılan kişinin kimliğini tespit eden polis, Çiftçioğlu'nun aramaya koyuldu. Polis ekipleri, Bülent Çiftçioğlu'nun daha önce 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini ve cezasını tamamlamasının ardından dışarı çıktığını, ayrıca 'tehdit' ve 'uyuşturucu' suçlarından kaydı olduğunu ortaya çıkardı. 2012 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Hasan Kıyar'ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan da cezaevinde olduğunu belirledi. Daha sonra Ayşegül Kapusuzoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bülent Çiftçioğlu tekrar hakkında dava açıldı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Bülent Çiftçioğlu'nun yargılanması devam etti. Duruşmaya, sanığın avukatı Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonundan, Çiftçioğlu ise Bandırma Cezaevi'nden SEGBİS'le katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşma salonunda yerini aldı.

Bülent Çiftçioğlu mahkemede verdiği savunmada, "Üzerime atılı suçu kesinlikle işlemedim. Ölüm olayını ben Bandırma Cezaevi'ndeyken oraya gelen polislerden öğrendim. İki farklı yerde ifadem alındı. Polis memurları bana karşı suçlamada bulundular. 10 yıl önceki olaya ilişkin tüm bildiklerimi anlattım. Ancak, psikolojik şiddete maruz kaldım. Oradaki avukat hanım da buna şahittir. Benim olayla ilgili herhangi bir ilgim yoktur. Olay yerine gitmedim. Bu tür bir suçu işleyecek bir insan değilim. Cinayet suçundan yattığım için bu olayı da benimle ilişkilendirmek istediler. Polisler ilk ifadem alınırken, Ayşegül'ün öldüğünü söylememişlerdi. Beni çelişkiye düşürmek için her şeyi yaptılar. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının müvekkili ile görüşmek ve savunma hazırlamak istemesi için süre talep etmesi üzerine Bülent Çitfçioğlu'nun tutukluğunun devamına karar verilerek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

(İHA)

Zahit Şeyhanoğulları, Polis, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 16 yerinden bıçaklanan ve yakılan kadının cinayet sanığı beraatını istedi - Son Dakika

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