Ayşegül Coşkun, İran filminde başrol oynadı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ayşegül Coşkun, İran filminde başrol oynadı - Son Dakika Magazin

Ayşegül Coşkun, İran filminde başrol oynadı

6 saat önce

Duvardaki Gülüşler, Liman, Deniz Ol Gel isimli şarkılarıyla müzik camiasında ismini duyuran Ayşegül Coşkun, 'Motreb' filmi için de 'İlahi Kader' isimli bir şarkı besteledi.

Ayşegül Coşkun, İran filminde başrol oynadı, System.String[]

Duvardaki Gülüşler, Liman, Deniz Ol Gel isimli şarkılarıyla müzik camiasında ismini duyuran Ayşegül Coşkun, 'Motreb' filmi için de 'İlahi Kader' isimli bir şarkı besteledi. Şarkı Türkiye'de ve İran'da en çok dinlenenler arasına girdi.


Ayşegül Coşkun, projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: Farsça konuşabilen, müzikle uğraşan bir Türk oyunu istiyorlardı. Kliplerimi izlemişler, kameraya yakıştığımı ve mimiklerimi beğenmişler. Önce Meryem Uzerli düşünülmüş ama Farsça bilmediği için olmamış. Çocukluğumdan beri Farsça'ya merakım var. Teklif gelince o dili konuşan arkadaşlarımla 15 gün geçirdim, gece gündüz pratik yaptım.


Mostofo Kiaei 'nin yönettiği ve yapımcısı olduğu filmde Ayşegül Coşkun'un yanısıra uluslararası tanınan İran'lı oyuncular Elnaz Shakerdoost, Parviz Parastoui ve Mohsen Kiaee rol alıyor.


Tahran ve Şiraz gibi şehirlerde yapılan kırmızı halı törenlerine katılan Ayşegül Coşkun halkın ve basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İran'da çok popüler olan şarkıcı – oyuncu önümüzdeki aylarda Kanada ve İngiltere'de festivallere davet edilen filmin gösterimlerine katılmaya hazırlanıyor.

İran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:45 
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