Ayşegül Demirsoy: Yağlar kasa dönüşmez! Ayşegül Demirsoy: Egzersiz yaparsam yağlarım kasa dönüşür diye korkmayın! - Son Dakika
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Ayşegül Demirsoy: Yağlar kasa dönüşmez! Ayşegül Demirsoy: Egzersiz yaparsam yağlarım kasa dönüşür diye korkmayın!

08.11.2022 15:20
Ayşegül Demirsoy: Yağlar kasa dönüşmez! Ayşegül Demirsoy: Egzersiz yaparsam yağlarım kasa dönüşür diye korkmayın!

Milli sporcu, eğitmen ve motivasyon koçu Ayşegül Demirsoy, egzersiz konusundaki yaygın bir yanlışa açıklık getirdi. Demirsoy, "yağların kasa dönüştüğü" inancının gerçeği yansıtmadığını söyledi: "Vücuttaki yağlar kasa dönüşmez, kaslar da sporu bırakınca yağa dönüşmez! Kaslar ve yağlar iyi ayrı hücre tipinden oluşur."

Daha fit bir görünüme kavuşmak isteyen birçok kişi, spor ve egzersize başlamadan önce kilo vermenin yollarını arıyor. Çünkü yağlarının kasa dönüşerek kilo vermelerinin zorlaşacağına inanıyor. Milli sporcu, eğitmen ve motivasyon koçu Ayşegül Demirsoy ise bu yaygın inanışın tamamen bir 'efsane' olduğunu söylüyor: "Nasıl ki bir elmanın armuda dönüşmesi imkansızsa, vücuttaki yağların kasa dönüşmesi, aynı şekilde kasların da yağa dönüşmesi imkansızdır."

DANIŞANLARIM EN ÇOK BUNU SORUYOR

Ayşegül Demirsoy, yağ ve kas hücrelerinin farklı olduğunu ve asla birbirine dönüşmediğini belirtiyor: "Önce zayıfla yağlarını erit, sonra kaslarını çalıştırır, kilo vermeden ağırlık antrenmanı yaparsan yağların kasa dönüşür, kilo vermen zorlaşır gibi cümleleri çevremde çok sık duyuyorum. Danışanlarımın da bana en çok sorduğu soru bu. Oysa kulaktan kulağa yayılan bu bilginin doğruluk payı yok. Kaslar ve yağlar farklı fonksiyonları olan iki ayrı hücre tipinden oluşur. Birbirlerine dönüşmeleri gibi bir durum söz konusu olamaz."

DÜZENLİ ANTRENMANLA KASLAR ŞEKİLLENİR

Yağ hücreleri vücudun aynı zamanda enerji depoları olduğunu dile getiren Demirsoy, "Siz kilo aldığınızda hücrenin boyutu büyür ve kilo verdiğinizde aynı hücre küçülür. Kaslar ise tamamen farklı bir yapıdadır. Belirli bir süre düzenli antrenman ve beslenmeye dikkat edilmesi durumunda kuvvetlenir ve şekillenir" diyor.

KAS MİKTARI ARTTIKÇA KİLO VERMEK KOLAYLAŞIR

Ayşegül Demirsoy, yaygın inanışın aksine kas miktarı arttıkça kilo vermenin de kolaylaşacağını belirtiyor: "Kaslar siz egzersiz yapmasanız bile günlük olarak yaklaşık 13 kalori yakar. Yani kas miktarı arttıkça sizin kilo vermeniz söylenenin aksine zorlaşmak yerine kolaylaşır. Özellikle doğru ağırlık egzersizi ile vücudunuzun kilo verme sürecinde çok daha hızlı sıkılaşacağı için verdiğiniz miktardan çok daha fazlasını vermiş gözükürsünüz. Bu elbette motivasyonunuzu son derece pozitif etkiler. Üstelik kuvvetlenmeniz de cabası."

AĞIRLIK ANTRENMANI YAPIN

Demirsoy, daha fit bir bedene kavuşmak isteyenlere ağırlık antrenmanları yapmalarını, ancak mutlaka bir uzman eşliğinde doğru hareketleri uygulamalarını öneriyor: "Daha sıkı, kuvvetli bir beden istiyorsanız ağırlık antrenmanı yapabilirsiniz. Korkularınızı bir kenara bırakıp, size engel olabilecek bir sağlık probleminiz yoksa ağırlık antrenmanlarını deneyebilirsiniz."

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