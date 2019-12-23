Ayşegül Öğretmen, 'O gün bugün' dedi, ağabeyine böbreğini bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ayşegül Öğretmen, 'O gün bugün' dedi, ağabeyine böbreğini bağışladı - Son Dakika

Ayşegül Öğretmen, 'O gün bugün' dedi, ağabeyine böbreğini bağışladı

6 saat önce

ANTALYA 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni 2 çocuk annesi Ayşegül Ateş (40), yıllardır böbrek hastalığıyla mücadele eden öğretmen ağabeyi Gökhan Karabacak'ı (43), "O gün bugün" diyerek böbreğini bağışlayıp, hayata bağladı.

Ayşegül Öğretmen, 'O gün bugün' dedi, ağabeyine böbreğini bağışladı, System.String[]

ANTALYA 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni 2 çocuk annesi Ayşegül Ateş (40), yıllardır böbrek hastalığıyla mücadele eden öğretmen ağabeyi Gökhan Karabacak'ı (43), "O gün bugün" diyerek böbreğini bağışlayıp, hayata bağladı.

Mersin'in Tarsus ilçesi, 75. Yıl Kocatepe Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni 2 çocuk babası Gökhan Karabacak, 4 yıl önce Konya'da tansiyon ve baş ağrısı şikayetleriyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde Karabacak'a kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların önerdiği ilaç ve tedaviyle geçen 4 yılın sonunda Karabacak artan şikayetleri üzerine tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Burada doktorların diyaliz ya da acil böbrek nakli tercihi üzerine Karabacak'a öğretmen kardeşi Ayşegül Ateş böbreğini bağışladı. 15 gün önce yapılan nakille sağlığına kavuşan Gökhan Karabacak, "Diyalize girmeme rıza göstermeyen ailem bağışçı olmak için seferber oldu. Öğretmen kardeşim Ayşegül Ateş, öğretmenliğin her alanda olduğunu göstermek ve tüm insanlara örnek olmak için bir böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. Yapılan testler neticesinde bağış yapması için sakınca olmadığı tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 15 gün önce başarıyla nakil yapıldı. Kız kardeşime minnettarım. Artık kötü günler geride kaldı. Ameliyatımı gerçekleştiren doktorlarıma ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'O GÜN BUGÜN'

Ayşegül Ateş ise bağışladığı böbrekle ağabeyini hayata bağlamış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tüm aile olarak bağışçı olmak için sıraya girdiklerini belirten Ateş, "Mesleğimin öğretici ve örnek olma özelliğinden olmalı ki, 'Ben bağışçı olmalıyım' dedim. Öğrencilerimize uygun ortamlarda anlattığımız organ bağışının önemini vurgulayan sözlerimizin havada kalmaması gerektiğini düşündüm. 'O gün bugün' diyerek bağışta bulundum. Ben mutlu oldum, kardeşim hayata tutundu, insanlara ders oldu. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Ameliyat ve sonrasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Anadolu Lisesi, Ayşegül Ateş, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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