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Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü

27.12.2021 07:57

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Kardeşini ikna etmek isteyen abla kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Gece saat 24.00 sıralarında Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki apartmanda edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi.

BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

İkamet ettikleri dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden Ayşegül Taşkın, kardeşi Ali Nazım Taşkın'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olay üzerine uykularından uyanan aile şoka uğradı. Zanlı Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı. Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

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Gaziantep, Erzincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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