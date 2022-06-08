Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak

08.06.2022 16:34
Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Enver Mebrure Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphaneye öğretmen Ayşegül Taşkın'ın adı verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Enver Mebrure Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphaneye öğretmen Ayşegül Taşkın'ın adı verildi.

Ayşegül öğretmenin ölümünün üzüntüsünü yaşayan mesai arkadaşları, adını yaşatmak için okula kütüphane yapmaya karar verdi. Yapılan çalışmalardan sonra yapımı tamamlanan kütüphaneye öğretmen Ayşegül Taşkın'ın adı verildi.

Açılış törenine katılan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, kütüphanenin yapımında emeği geçen tüm öğretmenleri tebrik etti.

Ayşegül öğretmeni rahmetle andıklarını ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Çağlar, "Okulumuzda hizmet verecek böyle donanımlı bir kütüphanenin olması hepimiz için büyük övünç kaynağıdır. Kütüphanenin bu hale gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve okul idaremize teşekkür eder, bir kez daha Ayşegül öğretmenimize Allah'tan rahmet ailesine ise sabırlar dilerim." dedi.

YORUMLAR
500
Son arzusuna kavuştu öldü Son arzusuna kavuştu öldü Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışma için hırslanan anne, kızının bakire olduğunu söyleyince ortalık toz dumana döndü
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement