Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Türün'ü evin önünde gözaltına aldı. Eve giren sağlık ekibi ise Ayşegül Türün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Hamidiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da vahşet! Eşini defalarca bıçaklayarak katleden cani koca tutuklandı - Son Dakika

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