Kütahya'da vahşet! Eşini defalarca bıçaklayarak katleden cani koca tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da vahşet! Eşini defalarca bıçaklayarak katleden cani koca tutuklandı

04.01.2023 15:21

Kütahya'da evde tartıştığı eşi Ayşegül Türün'ü defalarca bıçaklayarak öldüren cani koca İsmail Türün tutuklandı. Çiftin 3 çocuğu olduğu bildirildi.

Kentte temizlik işçisi olan İsmail Türün, dün sabah Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde 3 çocuğunun annesi eşi Ayşegül Türün ile tartıştı. Çiftin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüşürken, İsmail Türün, eşini defalarca bıçaklayıp, evden çıkarak yolun karşısındaki markete gitti.

MARKETE GİDİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Türün'ü evin önünde gözaltına aldı. Eve giren sağlık ekibi ise Ayşegül Türün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayşegül'ü bıçaklayarak öldüren eşi tutuklandı

EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan Türün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Türün, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Ayşegül'ü bıçaklayarak öldüren eşi tutuklandı
Ayşegül'ü bıçaklayarak öldüren eşi tutuklandı
Kaynak: DHA
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Hamidiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da vahşet! Eşini defalarca bıçaklayarak katleden cani koca tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da vahşet! Eşini defalarca bıçaklayarak katleden cani koca tutuklandı - Son Dakika
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